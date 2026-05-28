Eva Soriano reivindica el papel de los amigos sin hijos: "Soy una figura importante para el desarrollo bien de una familia"

Los amigos sin hijos son importantes. Eva Soriano lo tiene claro y así lo ha querido transmitir en la sección Eva le grita a una nube de Cuerpos especiales.

Mientras sus amigos están empezando a tener hijos, la presentadora estás buscando su lugar en la vida, ha tenido que posicionarse: "Y he decidido que, por mi bien y por el de sus padres, ahora mismo lo que más me gusta ser es Tita Eva. La tita de todos los hijos de mis amigos".

"Mis amigos son los padres fundadores de las familias y yo soy DDM - Departamento de diversión y maldades", le ha dicho a Nacho García sobre su decisión de regalarle experiencias a los hijos de sus amigos. "Cuando Eva devuelve el crío a su casa está lleno porque ha vivido", ha añadido.

Su papel ahora es ser "el adulto no responsable". "Tú necesitas un adulto no responsable en tu grupo de amigos, cuando tus hijos crezcan y tengan que hablar de cosas no lo van a hablar contigo porque contigo van a tener vergüenza. ¿A quién van a ir? A la Tita Eva", ha aventurado.

"Cuando tus hijos crezcan y tengan que hablar de cosas, ¿a quién van a ir? A Tita Eva"

"A ti te van a ir a contar las cosas que tú luego vas a contar a los padres", ha añadido para después insistir en su reivindicación: "Yo soy una figura importante dentro del desarrollo de una familia y la gente no lo está viendo. Están tratando a los amigos solteros como si fuéramos la mierda y los amigos solteros son los que vamos a hacer que vuestra familia funcione".

Con Eva la diversión está asegurada y también las lecciones. "El niño tiene que aprender cosas que no van a aprender con los padres", ha seguido la presentadora dispuesta a enseñar palabrotas y películas para mayores de 18 a los hijos de sus amigos. "El niño tiene que estar preparado para saber que el demonio está en todas partes", ha dicho sobre la saga de los Warren.

"¿Quién ayuda a Nemo? La lección de vida de la película es que el amigo majo y gracioso es el que salva a tu familia", ha añadido la presentadora, que tiene claro que el día de mañana los hijos de nuestros amigos los acabarán llevando a una residencia y harán visitas dobles. "Los van a ir a ver y van a decir, Anda, está ahí la Tita Eva", y entonces ya estaría todo solucionado.

"El amigo majo y gracioso es el que salva a tu familia"

Al final, lo que quiere la presentadora con esta sección es trasladar un mensaje a los niños: "A partir de ahora, cuando me vean por la calle, que me llamen Tita Eva". "Si tienen un problema con los padres, hagan la Tita señal y aparezco yo", la ha dicho a Nacho con la idea de que cale un último mensaje en el imaginario colectivo: Hay que respetar a los mayores pero, sobre todo, divertir a los pequeños.