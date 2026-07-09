Eva Soriano revive lo mejor del verano de cuando éramos niños: "Con un cubo y una pala éramos superfelices"

Eva Soriano está feliz porque llegan las vacaciones de verano pero también triste. No lo puede negar. La presentadora de Cuerpos especiales lamenta que da igual cómo sean tus vacaciones de verano siendo adulto porque "jamás igualarán a las vacaciones de verano de pequeño".

En el último Eva le grita a una nube de la temporada, Eva ha dejado la queja a un lado para abrazar la nostalgia. "Vengo a recordar lo felices que éramos en las vacaciones de verano cuando éramos chiquillos", le ha dicho a su compañero Nacho García antes de empezar su oda estival.

"Yo recuerdo que te cogían tus padres, te metían en el coche y te decían Venga, a pasarlo bien. Y tu mayor problema era recordar dónde habías metido tus chanclas", ha apuntado la presentadora. "Ibas descalzo a todos los sitios y cuando ya te dabas cuenta eran las nueve de la noche, estabas en casa de un vecino comiéndote una Comtessa".

El mundo iba a otro ritmo. "Estabas todo el día en el rompeolas. Ola para arriba, ola para abajo. Te rebozaba para un lado, te rebozaba para otro... Eso sí que era una prueba de El Desafío y no lo que hice yo esta temporada", ha seguido ante de recordar su dieta de verano basada en distintos tipos de helado. "Ahora todo eso lo comes y tienes que ir al hospital".

Eva Soriano practicaba en esa época "la impunidad judicial subacuática". "Si te gritaba tu madre en la orilla de la playa, y tú decías Si me meto debajo del agua no la escucho y no me tengo que ir a casa. Porque todo lo que esté por debajo del agua no es ilegal. Y así arañabas media hora o una hora más de playa", ha seguido.

"Tú de verano, ¿qué tenías? Tres novios. ¿Y había alguno de los novios que se enfadaba porque tuvieses tres novios? No, porque ellos tenían tres novias"

Y luego está el tema del calor. "Ahora estás dos minutos en la calle andando y dices Madre mía, me da una lipotimia. Madre mía, qué sofoco. Eso cuando eras pequeño no te pasaba, estabas cinco horas en un descampado jugando encima de un carrito de la compra que habías robado en un supermercado como si fueses Toretto de Fast and Furious. Y llegabas a casa y decías ¿Qué hay de cenar? No tenías miedo al calor, no te pasaba absolutamente nada", ha añadido.

"Y las relaciones sentimentales de cuando eras pequeño eran muchísimo mejor que las de adultos. Tú de verano, ¿qué tenías? Tres novios. ¿Y había alguno de los novios que se enfadaba porque tuvieses tres novios? No, porque ellos tenían tres novias. Se practicaban un amor feliz, adulto. Era más adulto el amor de antes que el de ahora. Tú decías Si es feliz con la otra novia, que sea feliz. Tú también eras feliz con Paquillo. Y entonces tú practicabas una poligamia en la que todo el mundo estaba bien", ha recordado sobre esa época en la que la felicidad era hacer polos en el congelador. No necesitabas más.

"Con un cubo éramos superfelices", ha dicho antes de lanzar su recomendación a los oyentes: "Igual este verano en lugar de pensar Tengo que hacer un millón de cosas para estar hiperestimulado y pasármelo bien, conecta con tu niño interior y di ¿Qué haría el Jonathan de tres años? Abraza a tu niño interior, disfruta de cada momento, cómete un helado, mánchate la camiseta, tírate por el terraplén... Vive aventuras, pero vive aventuras como lo haría un niño".