Eva Soriano tiene la explicación definitiva del encuentro entre Victoria Federica y Rihanna

Repasamos las noticias del día en Cuerpos especiales y aunque las hay de lo más variadas, ninguna puede superar en surrealismo a la foto que ha publicado VVictoria Federica de Marichalar junto a Rihanna.

La sobrina de los reyes coincidió con la artista en el desfile de Dior en la semana de la moda en París, y no dudó en hacerse una foto junto a la de Barbados. Una imagen que ha dado mucho que hablar en redes sociales y en la mesa del morning de Europa FM.

"Esta persona creo que no está bien", empieza explicando Victoria Riezu. "Está buscando un distintivo que no le corresponde, una raza que no le corresponde... Está muy morena con Rihanna al lado".

De hecho, bronceado de Victoria Federica es una de las cosas que más se está comentando en redes sociales. "Si ella se siente de Barbados, Victoria Federica es de Barbados", ha bromeado Iggy Rubín.

Como siempre, Eva Soriano tiene una teoría más elaborada: "No lo hemos visto venir, pero Rihanna fue nombrada por Barbados como reina de Barbados. Le concedieron un título nobiliario cuando la liberaron y dijeron 'libres, ¡pues Rihanna reina!". La propia Eva ha asegurado que habría que contrastar mejor la información de este nombramiento, algo que ya te explicamos en Europa FM.

Los mejores memes de Victoria Federica y Rihanna

En cuanto Victoria Federica compartió su foto junto a Rihanna en redes sociales, las redes sociales se han inundado de divertidos memes y comentarios sobre este inesperado encuentro.