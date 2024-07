Eva Soriano se transforma en Eve Sans y canta en directo su canción 'Feel the City'

Tenía 19 años y un sueño por cumplir.

Eva Soriano quería dedicarse a la música a nivel profesional y cuando todavía no había cumplido los 20, grabó un disco de cuatro canciones para el que puso la voz. De su alianza con un Dj de house nació el single principal Feel the City, canción que este martes la mismísma Eve Sans nos ha presentado en directo en Cuerpos especiales.

Un icono underground de los años 2000. "Era joven e inexperta y solo pensaba en beber, pasarlo bien y estar con mis amigos", cuenta la artista. "En su momento la canción no triunfó pero ahora lo está petando", dice, orgullosa de las siete reproducciones que el tema acumula en Youtube. Tiene fans en todo el mundo y los de Latinoamérica son sus favoritos. "Las estrellas tienen que abandonar su país para triunfar, esto es muy triste. Me tuve que ir a vivir fuera, a Miami, donde estuve trabajando con los mejores productores", recuerda.

Feel the City no fue el único trabajo con el que Eve Sans despuntó en sus inicios. Hizo trabajos de doblaje y puso voz a numerosos personajes conocidos. "Soy el camaleón de Rapunzel y también el mono de Aladín", asegura.

La joven explica su fracaso en la música por culpa de la fuerte competencia. "Apareció Inna y me quitó el puesto", rememora antes de sacar toda la ira que lleva dentro. "No le guardo rencor, pero ella sabe lo que me quitó. Siento asco, repugnancia y terror".

La entrevista ha terminado con una versión en riguroso directo de este ya icónico tema Feel The City, que Eve ha interpretado mano a mano con un guitarrista con mucho salero.

