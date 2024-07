El mal tiempo persigue a Eva Soriano en vacaciones: "Mis amigos me llaman Eva Sol Ya No"

A pesar de que experiencias pasadas no tienen por qué determinar el futuro, lo cierto es que Eva Soriano sabe de primera mano lo que es tener que enfrentarse al mal tiempo durante sus vacaciones en más de una ocasión. "Mis amigos me llaman Eva Sol Ya No", ha recordado en Cuerpos especiales.

Se ha tratado de la última vez en la temporada que Eva grita a una nube y ha querido poner como ejemplo de este sino su estancia en Maldivas. "A priori hace buen tiempo; me llovió 10 días non stop”, ha asegurado.

Con lo que, de cara a sus futuras vacaciones en las tropicales playas de Miami, la presentadora del antimorning show ya ha avisado de que ella viaja "con el Niño (el fenómeno meteorológico)", con lo que además del bikini también lleva el "chubasquerini".