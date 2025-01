Fernando Gil y Raúl Tejón, de 'Machos Alfa': "Cada vez que aprendemos conceptos nuevos, tenemos que revisarnos"

Los actores Fernando Gil y Raúl Tejón llevan encarnando durante tres temporadas a Pedro y Raúl en la serie Machos Alfa, que acaba de estrenar su última temporada, y se pasan por Cuerpos especiales para contar todos los detalles e implicaciones de sus interpretaciones.

A pesar de que Pedro y Raúl llevan ya varios capítulos buscando la deconstrucción, lo cierto es que sus intérpretes aseguran que no han aprendido "nada". "Estamos más perdidos que nunca porque al principio no puedes volver, porque ya tienes la información", han explicado acerca de cómo sus personajes no pueden hacer cómo que no han sido impactados por el feminismo.

En cuanto a sus experiencias personales en la vida real, los actores aseguran que se dan cuenta de cosas que hacen mal como hombres "todo el rato". "Nos hemos criado en el machismo", han explicado, así que "cada vez que vamos aprendiendo conceptos nuevos tenemos que revisarnos. Tenemos un juego de a ver quien detecta lenguaje patriarcal".

En cuanto a las crisis de los 40 y 50 cincuenta que experimentan sus personajes, Fernando Gil y Raúl Tejón aseguran que, en contraste, se encuentran muy cómodos en lo personal. "Estoy guapeando por dentro, estoy en un momento de mi vida muy tranquilo", ha explicado Tejón.

En cuanto a esta tercera temporada, han destacado uno de los momentos más cómicos del guión: "La palmadita hetero". Una dinámica con la que incluso Nacho García se ha sentido identificado y que, en determinadas ocasiones, puede ir acompañada de otros gestos masculinos como que "te toquen la barriga o las collejitas".