Zendaya y Tom Holland se casan en secreto: todos los detalles que se conocen de la boda

Zendaya y Tom Holland han llevado su relación al siguiente paso: la pareja ya ha pasado por el altar , pero la boda se ha celebrado en la intimidad.

Pese a ser una de las parejas más mediáticas del cine, Tom Holland y Zendaya llevan con discreción su relación. Tanto es así que los actores se han casado, y hasta ahora era todo un secreto.

Si bien se sigue de cerca los pasos que puede dar la pareja en su relación, esta vez los rumores no se han adelantado, y ha sido Law Roach, el estilista de Zendaya, quien confirmado que los actores se habrían casado.

El estilista hizo público el casamiento en la alfombra roja de los SAG Actor Awards cuando e preguntaron precisamente sobre cuándo se iba a celebrar el enlace. "¡La boda ya se ha celebrado! Te la has perdido", desveló entonces ante la sorpresa de los presentes.

Tal fue la incredulidad que Roach insistió: "Es cierto". La pareja habría pasado por el altar entonces una década después de conocerse en 2016, cuando ambos formaron parte del elenco de Spiderman: Homecoming.

Una relación muy discreta

Zendaya y Tom Holland son dos de los actores jóvenes más destacados de Hollywood, pero han llevado siempre con mucha discreción su romance. Tanto es así que pese a que comenzaron los rumores de noviazgo en 2016, la pareja no confirmó su relación hasta cinco años después.

Tom Holland y Zendaya | Getty Images

Desde entonces la pareja se ha mostrado más natural ante las cámaras, aunque no suelen dar declaraciones sobre su relación.

Su planes de boda se conocieron durante los Globos de Oro de 2025, ceremonia en la que Zendaya lució un anillo de compromiso que dio mucho de qué hablar. Aunque los protagonistas no se pronunciaron al respecto, el enlace se esperaba para este 2026, pero no se conoce cuándo se habría celebrado.

Y es que, continuando con el modus operandi de mantener su relación fuera de los focos, los actores se habrían casado en secreto. De hecho, tras la confirmación de Law Roach ni Zendaya ni Tom Holland se han pronunciado al respecto.