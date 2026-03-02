Carlangas presenta 'Problemas' y pide un poco de autocrítica: "El sistema es mejorable pero tú también"

Carlangas no para. El gallego va a mil revoluciones y sus planes laborales siguen su ritmo. Tras lanzar con Leiva la canción Podría ser peor, acaba de estrenar Problemas con el dúo Dear Joanne y ya prepara su próximo tema, Universo paralelo.

En mayo lanzará su nuevo disco y antes, en abril, estará en el Náutico de San Vicente de O Grove (Pontevedra) con Romería Da Nosa Señora Do Corpiño De Baile. Y a todo esto hay que unir un plan extramusical: ha decidido empezar a formarse como carpintero.

En su visita este lunes a Cuerpos especiales le ha dado tiempo a hablar de todo esto —y también de colchones— con Eva Soriano y Nacho García, que han empezado la entrevista hablando de su nuevo single.

"Habla de la gente que no para de quejarse, que dice que le va fatal pero nunca es culpa suya", ha dicho sobre el punto de arranque de Problemas, una canción que le hubiese gustando llamar Puto Nube Negra. "Pero como uno se debe al marketing... Al final Problemas queda más poético", ha añadido refiriéndose a que vivimos en la Era Oliver Laxe, director de Sirât.

"La culpa es del sistema", ha añadido para luego leerle la cartilla a esos Nube Negra que inspiran la canción: "El sistema es mejorable pero tú también, no des la chapa. Un poco de autocrítica, un poco de espejo. Hablo por ellos y por mí. Hay mucho nube negra. Yo agradecería un poco más de ligereza".

Carlangas colabora en este tema con la banda de rock Dear Joanne, que conoció gracias a un amigo. "Acaban de salir. Están sacando sus nuevos singles y flipé. Flipé con sus pintas, con su sonido. Me recordaban mucho a cuando yo empecé a hacer discos punkis hace 18 años", ha contado sobre su conexión con las madrileñas. " Conecté mucho con ese rollo y las invité a hacer esta canción que tiene ese toque irónico, crítico. Les pegaba mucho, la verdad. Nos hicimos colegotes".

La llamada de la Xunta a Carlangas

La canción se estrenó junto a un videoclip con una sucesión de personas al teléfono y un rótulo que dice Llama y Llora.

El número que aparece en pantalla no es aleatorio: el 981 es el prefijo de A Coruña (su provincia) y el 19226 es la fecha del lanzamiento de la canción (19 de febrero). "Es una idea de Natalia Ferviú, que es la directora del vídeo. Le dije que después de hacer el vídeo tenía que abrir la línea", ha añadido el cantante, que abrió un consultorio en Instagram donde acabó dando consejos muy gallegos para promocionar A Coruña.

"Una vez me llamaron de la Xunta y me llevé una susto increíble"

"Una vez me llamaron de la Xunta y me llevé una susto increíble", ha recordado al hilo de este tema. "Iba en el coche con el manos libres y me dijo Soy la conselleira de turismo", ha apuntado el cantante que en esa ocasión pensó que la había liado por algo. "Pero fue porque hice una canción para la adopción de perrillos. Les había gustado mucho y estaban adoptando muchos perros, me llamaron para darme las gracias".

Su historia con Leiva y su próxima canción

Antes de Problemas, Carlangas lanzó Podría ser Peor con Leiva. "Para esta me miré un poco con las gafas de ver por dentro", ha dicho sobre esta canción mucho más introspectiva. "Me abrí bastante, la verdad ".

La colaboración llegó después de muchos encuentros a lo largó de su carrera. "Surgió porque tenemos un amigo en común y dijimos que molaría. Esta canción me recuerda un poco al principio de los dos mil cuando él empezaba con Pereza. Se lo propuse, me hizo un hueco en su apretada agenda, fui a su casa, grabamos las voces de Leiva y fue genial. Estoy muy agradecido porque además de ser un artistazo me cae muy bien", ha contado sobre el primer adelanto de su próximo disco que saldrá en mayo.

Antes del disco, llegará un single para románticos. "El primero fue introspectivo, soy un poquito desastre pero en el fondo soy buen chaval. El segundo fue de no me des más la chapa que me estás contando todo el día problemas. Y ahora voy a sacar uno de patatita, también hay que darse besitos de vez en cuando", ha dicho sobre el tema que llevará como título Universo Paralelo. "No os olvidéis. La oxitocina se libera con besos de a partir de seis segundos".

Lo que sí tiene fecha es el plan de Semana Santa de Carlangas. El viernes 3 de abril capitaneará la Romería da Nosa Señora do Corpiño de Baile en El Náutico de San Vicente de O Grove (Pontevedra).

"A veces estoy metido en ambiente un poco modernuquis porque la vida me lleva ahí y necesito contrarrestarlo y monto romerías. Yo vengo de la verbena, de La ventanita del amor se me cerró... Entonces, para no intoxicarme ni de un sitio ni de otro, busco la simetría vital", ha contado sobre el evento en el que estará las Dear Joanne y su chica, Natalia Ferviú, entre otros.

A todo esto, y a sus citas festivaleras de este verano, Carlangas suma un plan más. "Después de rockero voy a hacerme carpintero", ha confesado el músico que está formándose con un carpintero jubilado que conoció en unas obras en casa.