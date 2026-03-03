Qué dice la letra de 'ALGO TÚ', la nueva colaboración de Shakira y Beéle
Shakira y Beéle se han vuelto a unir para grabar ALGO TÚ. Los dos artistas de Barranquilla estrenan este miércoles 4 de marzo su nuevo single, que interpretaron por primera vez en directo en el concierto del Zócalo de la colombiana. Su actuación fue todo un éxito aunque no se entendió bien la letra de la canción. Aquí la reproducimos.
¿Qué dice la letra de Algo tú? Es la pregunta que muchos se hacen/nos hacemos tras escuchar a Shakira y Beéle interpretando por primera vez en directo su colaboración, que llega a todas las plataformas el miércoles 4 de marzo.
Los dos artistas aprovecharon el multitudinario y exitoso concierto de la cantante en el Zócalo de CDMX para entrenar este single que versiona Te olvidé, el himno del Carnaval de Barranquilla que Shakira interpretó durante los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en su ciudad.
La letra de la canción, que no se pudo entender muy bien en el directo, es una sucesión de guiños a la ciudad, algo así como hizo la propia Shakira junto a Carlos Vives en La Bicicleta. Así, en Algo tú, se habla de lugares de Colombia, de elementos típicos de la cultura colombiana y hasta del compositor Rafael Escalona, considerado uno de las almas del vallenato.
Una orilla de esas del Tayrona - Se refieren al Parque Nacional de Tayrona, una extensa área protegida situada al norte de Colombia.
Voy a hacerte una casa en el aire | Al laíto de la de Escalona - el compositor colombiano es autor de la canción La casa en el aire
Como el Magdalena desemboca, yo quiero | Descansar en tu boca - el río Magdalena, la arteria principal de Brasil, desemboca/descansa en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla.
Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato - el Alegre y el Tambor se refieren a los tambores tradicionales utilizados en la música folclórica de la Costa Caribe colombiana, particularmente en ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé. El tambor Alegre es la hembra y el tambor Llamador es el macho.
Tú eres que cule bombón - cule es una expresión típica de Colombia, se traduce como muy o mucho
La letra de 'Algo tú', de Shakira y Beéle
Quiero vivir contigo algo nuevo
Sin pensar hacia dónde me llevas
A las alturas no le tengo miedo
Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva
Tú tienes, algo tú
Tú tienes, algo tú
Algo tú
Un tikiti Algo Tú
Anda en un escándalo
Así como bailas tú
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Igual ya qué
Somos, dos ojos del mismo sueño,
Somos, dos ramas del mismo árbol
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
Queda pegao en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Somos espuma de la misma ola
Una ola de la misma orilla
Una orilla de esas del Tayrona
Voy a hacerte una casa en el aire
Al laíto de la de Escalona
Como el Magdalena desemboca, yo quiero
Descansar en tu boca
Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando
Y si hay que llora', entonce', lo hacemo' tomando
Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato
Que fluya
Se desborda el reío
Que fluya
Sube la marea
que fluya
que fluya
Y si me critica
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Vamos en la carretera
Nada en el maletero
Y a donde la vida nos lleve
To' lo bonito que era
Queda pegao' en el pecho
Y lo que no sirve fue, fue, fue
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Tú eres que cule bombón
Y si me critican
Que fluya
No me da ni pena
Que fluya
Yo nunca me meto
Que fluya
En la vida ajena
Que fluya
Que fluya
Que fluya
Que fluya
que fluya
Que fluya