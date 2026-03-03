Qué dice la letra de 'ALGO TÚ', la nueva colaboración de Shakira y Beéle

¿Qué dice la letra de Algo tú? Es la pregunta que muchos se hacen/nos hacemos tras escuchar a Shakira y Beéle interpretando por primera vez en directo su colaboración, que llega a todas las plataformas el miércoles 4 de marzo.

Los dos artistas aprovecharon el multitudinario y exitoso concierto de la cantante en el Zócalo de CDMX para entrenar este single que versiona Te olvidé, el himno del Carnaval de Barranquilla que Shakira interpretó durante los conciertos de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour en su ciudad.

La letra de la canción, que no se pudo entender muy bien en el directo, es una sucesión de guiños a la ciudad, algo así como hizo la propia Shakira junto a Carlos Vives en La Bicicleta. Así, en Algo tú, se habla de lugares de Colombia, de elementos típicos de la cultura colombiana y hasta del compositor Rafael Escalona, considerado uno de las almas del vallenato.

Una orilla de esas del Tayrona - Se refieren al Parque Nacional de Tayrona, una extensa área protegida situada al norte de Colombia.

Voy a hacerte una casa en el aire | Al laíto de la de Escalona - el compositor colombiano es autor de la canción La casa en el aire

Como el Magdalena desemboca, yo quiero | Descansar en tu boca - el río Magdalena, la arteria principal de Brasil, desemboca/descansa en el Mar Caribe, cerca de Barranquilla.

Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato - el Alegre y el Tambor se refieren a los tambores tradicionales utilizados en la música folclórica de la Costa Caribe colombiana, particularmente en ritmos como la cumbia, el bullerengue y el mapalé. El tambor Alegre es la hembra y el tambor Llamador es el macho.

Tú eres que cule bombón - cule es una expresión típica de Colombia, se traduce como muy o mucho

La letra de 'Algo tú', de Shakira y Beéle

Quiero vivir contigo algo nuevo

Sin pensar hacia dónde me llevas

A las alturas no le tengo miedo

Porque cuando me agarra, siempre al cielo me eleva

Tú tienes, algo tú

Tú tienes, algo tú

Algo tú

Un tikiti Algo Tú

Anda en un escándalo

Así como bailas tú

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Igual ya qué

Somos, dos ojos del mismo sueño,

Somos, dos ramas del mismo árbol

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

Queda pegao en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Somos espuma de la misma ola

Una ola de la misma orilla

Una orilla de esas del Tayrona

Voy a hacerte una casa en el aire

Al laíto de la de Escalona

Como el Magdalena desemboca, yo quiero

Descansar en tu boca

Si tenemo' algo que decir, lo decimo' cantando

Y si hay que llora', entonce', lo hacemo' tomando

Tú yo somos el Alegre y el Llamador, somos dos 'Ay, hombre', en un vallenato

Que fluya

Se desborda el reío

Que fluya

Sube la marea

que fluya

que fluya

Y si me critica

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Vamos en la carretera

Nada en el maletero

Y a donde la vida nos lleve

To' lo bonito que era

Queda pegao' en el pecho

Y lo que no sirve fue, fue, fue

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Tú eres que cule bombón

Y si me critican

Que fluya

No me da ni pena

Que fluya

Yo nunca me meto

Que fluya

En la vida ajena

Que fluya

Que fluya

Que fluya

Que fluya

que fluya

Que fluya