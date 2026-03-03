Filtran el plano de los dos escenarios del LUX TOUR de Rosalía

Rosalía desarrollará los conciertos de LUX TOUR en dos escenarios. La cuenta atrás para el inicio de la gira ha empezado y cada vez se conocen más detalles de sus próximos shows.

El último en filtrarse tiene que ver con la escenografía. Las cuentas de fans de la artista catalana han filtrado en redes el plano del escenario y han confirmado que los conciertos se desarrollarán en un escenario principal y otro secundario situado justo delante.

Así, el principal será un semicírculo situado en el fondo de las arenas (en el espacio habitual del escenario) y el secundario será una pasarela con forma de cruz situada en la parte delantera.

Con esta información, las imágenes de la Listening Party del disco en Barcelona y la ayuda de la IA, desde la cuenta de X @LUXT0UR se atreven a imaginar cómo sería el escenario según los planos.

Por ahora, Rosalía solo ha llevado cuatro veces el disco LUX al directo, interpretando Reliquia, La Perla (en dos ocasiones) y Berghain. En todas ellas, la cantante dio gran protagonismo a los músicos, y de ahí que desde la página @RosaliaUniverse interpreten que el foro o fondo del escenario será un sitio destinado a la orquesta.

Así ocurrió durante la actuación de Rosalía el sábado 28 de febrero en los BRIT Awards, donde montó una rave a la que llamó a Björk, que llevaba 24 años sin actuar en una gala de premios, y a un amplio elenco de bailarines que se espera también le acompañen en la gira.