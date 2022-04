Fernando Guallar explica por qué le pusieron un culo postizo en 'El juego de las llaves'

¿Qué mejor plan para empezar el fin de semana que con una buena sesión de cine? En Cuerpos especiales te hacemos una recomendación: El juego de las llaves, y para convencerte nos visitan dos de sus protagonistas María Castro y Fernando Guallar.

El juego de las llaves está basada en la serie mexicana con el mismo nombre y gira en torno a varias parejas que se replantean sus relaciones y se lanzan a jugar al juego de las llaves. El juego consiste en que cada participante pone sus llaves en un cuenco y, al azar, escogen otra llave y se debe pasar la noche con el dueño de ésta.

Eva Soriano e Iggy Rubín les preguntan a María y Fernando si ellos participarían en este juego. "Dani [Tatay] dice que él sí que jugaría. Y luego estábamos los que jugaríamos pero nunca con amigos, porque es un poco bajón", desvela Fernando, y añade: "Esto es una excusa para cuentas pendientes y folleteos pendientes".

Una película que, tal como comentan en Cuerpos especiales, puede reforzar o romper por completo una pareja. "El juego de las llaves, a parte de su picardía y las escenas subidas de tono, te enfrenta a una misma. ¿Realmente es esto lo que quieres? ¿Soy feliz con esta vida o me estoy dejando llevar por la inercia?", explica María.

Por su parte, Fernando asegura que para las parejas que tengan una buena comunicación la película las va a reforzar y para las que tengan "algunos problemitas" se van a ir "a tomar por culo".

El culo falso de Fernando Guallar

Una de las anécdotas del rodaje es que el personaje que interpreta Fernando es un actor que se va a Los Ángeles y lo máximo que consigue es ser el doble de culo de Brad Pitt en Troya: "Yo no tengo tan buen culazo y entonces me ponían una especie de prótesis para tener el culo de España. Pero también diré que mi culo no es el que más llama la atención en esta película".

María Castro recuerda su pedida de matrimonio en 'El Hormiguero'

Y como la conversación se está yendo de madre para las horas que son en Cuerpos especiales, Eva Soriano rescata un momento mucho más romántico: cuando José Manuel Villalba, pareja de María Castro, le pidió matrimonio por sorpresa en El Hormiguero.

"Yo no sabía nada. Venía a hablar de la función de teatro que estaba haciendo en ese momento y de repente abro un sarcófago del que tenía que salir un mago y de repente sale él. Y pensé si ha venido sin la niña, ha venido a hacer algo importante", bromea María.

Además, nos ha confesado que llevaba un tiempo ensayándolo porque no quería llorar en el momento en el que lo hiciese.