Fito Cabrales, sobre la creación de 'Cada vez cadáver': "Estaba pasando una crisis existencial y Quique González me salvó"

Fito Cabrales visita el estudio de Cuerpos especiales para presentar Cada vez cadáver, su nuevo álbum. Un disco que llegó en un momento de crisis existencial para el artista.

"Me gusta hacer canciones, pero a lo mejor no me gusta salir de gira. Me gusta estar tranquilo en casa", reflexiona Fito sobre esta crisis, "y de repente escuché tres canciones de un disco de Quique González y fue sanador, me salvó".

Sobre el título, Fito nos explica que no estaba premeditado, que era una frase que tenía guardada y que la utilizó en una carta que le escribió a Quique González: "Lo primero que escribí de este disco fue una carta a Quique González, y quería meter la frase "cada vez cadáver", aunque en ese momento no pensaba que fuese a ser el título del álbum".

Y aunque dudaba en si quería volver a salir de gira, Fito y sus Fitipaldis saldrán a la carretera en 2022 para llevar sus nuevas canciones al directo: "La esperanza es empezar en marzo, pero no tenemos un experto en la oficina que nos diga cómo va a estar todo".

Sobre dónde empezará la gira, Fito continuará con su tradición: "Empezaremos en Santander. Siempre solemos empezar en Santander porque nos lo ponen fácil. Para hacer el primer ensayo nos lo ponen muy fácil y además somos de Bilbao, por lo que es más práctico".

Y empezar sus giras en la misma ciudad no es la única costumbre que tiene el músico. Eva Soriano quiere saber si hay algún motivo por el que todos sus últimos discos tienen 10 canciones: "No queremos hacer discos con demasiadas canciones. Si preparamos 10 canciones, siempre tenemos el mismo tiempo para preparar un disco. Si hacemos un disco con 20 canciones necesitaríamos más tiempo, y ahora mismo no existe".

También hemos tenido la visita del detective Tenorino, que le ha hecho un interrogatorio de lo más surrealista al pobre Fito. ¿Cuántas boinas tiene Fito Cabrales?

"Tengo muchísimas boinas. Es como los cárteles que necesitan los pisos francos. Yo necesito apartamentos enteros para meter las boinas", bromea.

¿Y cuál es su ídolo? "Little Richard" y nos confiesa un delito que ya ha prescrito: "el primer disco que robé".

Producido por Carlos Raya, el rock vuelve a ser la esencia del trabajo de esta banda que enamoró al público con su Soldadito Marinero hace ya más de 15 años y que ya tiene fecha de arranque de su nueva gira. El 12 de marzo de 2022 Cada vez Cadáver Tour aterriza en el Palacio de los Deportes de Santander, primera parada de una tour que durará cuatro meses y que llevará al grupo a las principales ciudades españolas.