Carlos Santos confiesa que está "muy enfadado" con el doblaje de sus canciones en el biopic de Raphael

El estreno de Aquel se ha convertido en uno de los más esperados para los amantes de la música en España, ya que retrata la carrera de Raphael en formato biopic. Una producción que verá la luz en Netflix el próximo 9 de octubre y que ha traído a sus protagonistas, los actores Carlos Santos y Javier Morgade, al estudio de Cuerpos especiales para contar cómo han afrontado el proyecto.

"Ha sido un rodaje intenso", ha indicado Santos, encargado de interpretar la madurez de Raphael, mientras que su compañero encarna las etapas más jóvenes del jienense, que ha confesado estaba muy "entusiasmado porque es un personajazo".

Como no podía ser de otra forma, el abordaje del apartado musical ha sido una de las claves de su trabajo. "Yo llevo imitando a Raphael desde que tengo uso de razón", ha indicado Santos, recordando cuando su abuela costurera entretenía a sus clientas con los cantos del actor con seis años y el tesoro que suponía el álbum Uranio. "Ese vinilo doble, lo tengo desde hace 40 años y ahora lo tengo firmado, a mí y a mi madre". De hecho, el actor ha desvelado que se siente "muy enfadado" con el montaje final de Aquel, en el que se doblan las escenas cantadas, ya que interpretó las canciones en escena.

Por su parte, Morgade ha destacado que Aquel ha resultado un privilegio para él porque no domina el canto, lo que le hizo reflexionar cuántas veces iba "a tener la oportunidad de tener un personaje así cantando como un tractor", un reto al que también se ha sumado "adoptar sus gestos y su corporalidad sin hacer una caricatura, que es el trabajo más fino".

También ha habido tiempo de recordar como Raphael fue el impulsor en España del formato de conciertos que existe hoy en día. "Él quería reproducir el tipo de espectáculo de artistas que el admiraba, como Édith Piaf", han explicado, recordando que "alquiló el Tetro de Zarzuela" para plantear su concierto, un hecho la prensa de la época destacó como el "primer concierto en España de un artista en solitario".