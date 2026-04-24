Gara Durán y Natalia Lacunza se unen en 'Placer de vivir': un canto a lo bueno que está por venir

Por primera vez en sus carreras, Gara Durán y Natalia Lacunza se unen para estrenar un tema pop suave cargado de energía positiva, ganas de enamorarse y disfrutar de la vida.

Placer de vivir no es solo una canción amor, es una canción de amor que ensalza amistad y la juventud y anima a la celebración y empezar nuevas etapas cargadas de posibilidades.

El tema llega acompañado de un videoclip grabado en las calles del centro de Madrid y en el que podemos ver a las dos artistas caminando hacia un encuentro, una cita entre amigas que culmina en un plan nocturno con más chicas.

Letra de 'Placer de vivir' de Gara Durán y Natalia Lacunza

Voy caminando paso firme por la calle

Hoy salgo con las mías

Se viene un gran día

Me miro en el reflejo del escaparate

Se nota dormí bien

Hoy estoy radiante

Siento

Como si me empujara el viento

Una fuerte incontrolable

Que me llevó siempre hasta a ti

Siento

Como si me empujara el viento

Una fuerte incontrolable

Que me llevó justo hasta a ti

Es un placer tan grande el sentirse joven

Las tres de la mañana le escribo enamorada

Bailando en la tarima hasta que el sol salga

Luciendo con sudor tatuaje y minifalda

Siento

Como si me empujara el viento

Una fuerte incontrolable

Que me llevó siempre hasta a ti

Siento

Como si me empujara el viento

Una fuerte incontrolable

Que me llevó justo hasta a ti

Hoy todo empieza de nuevo

Hoy todo empieza de nuevo

Es el placer de vivir

Es el placer de vivir

Tengo un verano aquí dentro

Tengo un verano aquí dentro

Que solo quiere salir

Que solo quiere salir

Hoy todo empieza de nuevo

Hoy todo empieza de nuevo

Es el placer de vivir

Es el placer de vivir

Tengo un verano aquí dentro

Tengo un verano aquí dentro

Que solo quiere salir

Que solo quiere salir

Hoy todo empieza de nuevo

Hoy todo empieza de nuevo

Es el placer de vivir

Es el placer de vivir

Tengo un verano aquí dentro

Tengo un verano aquí dentro

Que solo quiere salir

Que solo quiere salir