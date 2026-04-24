Gara Durán y Natalia Lacunza se unen en 'Placer de vivir': un canto a lo bueno que está por venir
Gara Durán y Natalia Lacunza nos llenan de energía positiva con Placer de vivir, una canción para empezar nuevas etapas, disfrutar de la vida y enamorarnos de nuevo.
Gara Durán, la artista emergente que actuará en la gira de presentación del Sonorama Ribera 2026
Por primera vez en sus carreras, Gara Durán y Natalia Lacunza se unen para estrenar un tema pop suave cargado de energía positiva, ganas de enamorarse y disfrutar de la vida.
Placer de vivir no es solo una canción amor, es una canción de amor que ensalza amistad y la juventud y anima a la celebración y empezar nuevas etapas cargadas de posibilidades.
El tema llega acompañado de un videoclip grabado en las calles del centro de Madrid y en el que podemos ver a las dos artistas caminando hacia un encuentro, una cita entre amigas que culmina en un plan nocturno con más chicas.
Letra de 'Placer de vivir' de Gara Durán y Natalia Lacunza
Voy caminando paso firme por la calle
Hoy salgo con las mías
Se viene un gran día
Me miro en el reflejo del escaparate
Se nota dormí bien
Hoy estoy radiante
Siento
Como si me empujara el viento
Una fuerte incontrolable
Que me llevó siempre hasta a ti
Siento
Como si me empujara el viento
Una fuerte incontrolable
Que me llevó justo hasta a ti
Es un placer tan grande el sentirse joven
Las tres de la mañana le escribo enamorada
Bailando en la tarima hasta que el sol salga
Luciendo con sudor tatuaje y minifalda
Siento
Como si me empujara el viento
Una fuerte incontrolable
Que me llevó siempre hasta a ti
Siento
Como si me empujara el viento
Una fuerte incontrolable
Que me llevó justo hasta a ti
Hoy todo empieza de nuevo
Hoy todo empieza de nuevo
Es el placer de vivir
Es el placer de vivir
Tengo un verano aquí dentro
Tengo un verano aquí dentro
Que solo quiere salir
Que solo quiere salir
Hoy todo empieza de nuevo
Hoy todo empieza de nuevo
Es el placer de vivir
Es el placer de vivir
Tengo un verano aquí dentro
Tengo un verano aquí dentro
Que solo quiere salir
Que solo quiere salir
Hoy todo empieza de nuevo
Hoy todo empieza de nuevo
Es el placer de vivir
Es el placer de vivir
Tengo un verano aquí dentro
Tengo un verano aquí dentro
Que solo quiere salir
Que solo quiere salir