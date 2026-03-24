Ginebras: "La música sí que es para tanto. Empezó como una bromilla y ya se ha vuelto seria la cosa"

Ginebras se deja caer por Cuerpos especiales para hablar de su nuevo disco, pero también para compartir problemas cotidianos que tienen cualquier persona en el día a día, de viaje...

Ginebras llega a Cuerpos especiales para revolucionar la mañana de este martes. La banda de indie rock llega con mucha energía para hablar de su nuevo proyecto y también de sus pasos a nivel personal.

Y es que Juls dejará de ser vecina de Eva Soriano —"la quinta ginebra" por haberse subido con ellas al escenario del antiguo Wizink Center de Madrid— porque se muda. "Necesitamos tres casas porque Magüi, Juls y Sandra se mudan. Casas de solteronas hasta 1.000 euros", han anunciado desde el anti-morning show. Y es que pese a ser estrellas del rock no ligan tanto y tienen problemas mundanos.

Donde nada es para tanto es el tercer álbum de Ginebras, y ya está disponible. Ahora las artistas hablan de cómo fue lanzar este proyecto: "Nos hemos quedado a gusto, estaba en el mundo de los discos sin sacar y nos flipa. Es el que más nos ha gustado de los que hemos hecho".

Para promocionarlo hicieron una listening party de lo más especial en la que "la gente respondió muy bien a las canciones": "Fue increíble. Hicimos una ruta por diferentes habitaciones de un hotel, éramos como actrices".

Unos meses después del lanzamiento, Ginebras está pasando "por todas las fases". Y es que el disco surgió porque estaban cansadas de cantar siempre las mismas canciones.

En contra del título de su disco, Ginebras reflexiona: "La música sí que es para tanto. Empezó como una bromilla para pasarlo bien y ya se ha vuelto seria la cosa".

Asimismo el grupo ha pasado ya la crisis de los 30, y en lugar de irse de fiesta van a pilates y piden ensaladas para comer y cerveza sin alcohol.

No se centran en lo malo para componer

"En Ginebras casi no hemos escrito de estar en la mierda excepto sobre ansiedad, pero en general sí es más fácil escribir cuando te rompen el corazón", han compartido sobre la forma en la que componen, pues no se enfocan en lo negativo necesariamente.

Ginebras se han ilusionado al ver que un fan de 54 años contactaba con ellas desde el programa para mostrar su apoyo. "Para ser fan no hay edad", han defendido las invitadas. "Nuestra música melódicamente se puede parecer a la de la Movida Madrileña", han reflexionado.

Ginebras tiene un 2026 lleno de conciertos, entre los que se encuentra el sold out de Noches del Botánico en Madrid como uno de los festivales en los que tocarán. Pero todavía hay fechas que no se han anunciado...