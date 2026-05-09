¿Quién ganó ayer 'Tu cara me suena 13'? Así está la clasificación tras la Gala 4

Tras el parón por el 1 de mayo, Tu cara me suena 13 ha vuelto a la parrilla de Antena 3 con la cuarta gala. Y lo ha hecho con imitaciones tan destacadas y divertidas como las de Martín Savi (Maroon 5), Leonor Lavado (La Oreja de Van Gogh), Jesulín de Ubrique (La Granja de Zenón) o Paula Koops (Hannah Montana).

La victoria, entre cantantes

Dos cantantes se han disputado la victoria de Tu cara me suena en la Gala 4: María Parrado y J Kbello, quien finalmente se ha alzado con la victoria gracias a su imitación de Carín León con Lucas Curotto. El gaditano ha conseguido la máxima nota posible: 24 puntos, 12 del jurado y 12 del público.

"Creo que lo habéis disfrutado los dos, ha sido una canción muy de conjunto. Muy buena imitación, a mí me ha encantado", ha valorado Chenoa tras la actuación. "Yo creo que J es un firme posible ganador de Tu cara me suena", ha añadido. Y lo cierto es que J Kbello es el único concursante que ya ha ganado dos galas.

J Kbello ha querido regalarle el premio a uno de sus compañeros: Aníbal Gómez, quien ha entregado el dinero a la Asociación Jareña contra el Cáncer (AJCC): "Se dedican a apoyar a toda la gente que necesita ayuda, desde logística para ir de viaje hasta investigación. Por desgracia, hay muchos casos de gente con cárcer en Villanueva de la Jara", ha dicho. Al final, se ha dirigido al gaditano: "Creo que el pueblo te tiene que agradecer este gesto tan bonito porque a lo mejor no tengo la oportunidad de dar más los 3.000 euros".

Clasificación de la Gala 4

1. J Kbello - 24 puntos (12 del jurado, 12 del público)

2. María Parrado - 22 (11 del jurado, 11 del público)

3. Cristina Castaño - 19 (9 del jurado, 10 del público)

4. Martín Savi - 19 (10 del jurado, 9 del público)

5. Jesulín de Ubrique - 14 (6 del jurado, 8 del público)

6. Sole Giménez - 14 (7 del jurado, 7 del público)

7. Aníbal Gómez - 13 (8 del jurado, 5 del público)

8. Paula Koops - 11 (5 del jurado, 6 del público)

9. Leonor Lavado - 8 (4 del jurado, 4 del público)

Clasificación general tras la Gala 4

Tras la tercera gala, J Kbello se desmarca de María Parrado a solo dos puntos. Las malas noticias llegan para Paula Koops, que pierde dos posiciones en favor de Martín Savi.

1. J Kbello - 84 puntos

2. María Parrado - 82

3. Cristina Castaño - 73

4. Martín Savi - 69

5. Sole Giménez - 67

6. Paula Koops - 64

7. Jesulín de Ubrique - 54

8. Aníbal Gómez - 48

9. Leonor Lavado - 35

A quién imitarán en la Gala 5

Como siempre, al final de la gala, los concursantes han descubierto a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana. Martín Savi hará un Original y copia con Gente de Zona & Marc Anthony, mientras Leonor Lavado se convertirá en Norma Duval con la ayuda de la propia artista.