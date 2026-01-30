Gloria Serra: "¿Cuándo se acabarán los temas de 'Equipo de investigación'? Cuando se acabe la humanidad"

Equipo de Investigación cumple 15 años en La Sexta y Gloria Serra se sienta con Nacho García y Alba Cordero para contar algunas anécdotas del longevo programa.

Gloria Serra cumple su tercer programa en Cuerpos especiales para celebrar los 15 años de Equipo de Investigación.

Después de dos semanas de promoción y la que falta, la presentadora demuestra "el cariño de los compañeros". Y es que los espectadores también son muy "fans" de Gloria Serra. "Eres la Estopa de la televisión", ha comparado Nacho García.

"Lo que me ocurre es que cada programa me sorprende"

La periodista lleva 15 años haciendo Equipo de investigación, y es la "culminación" de su carrera profesional. "Lo que me ocurre es que cada programa me sorprende", ha explicado.

Un programa, en exclusiva

Así, ha adelantado en exclusiva un programa de la temporada: "Vamos a hacer uno sobre a terapias falsas que desaprensivos venden para curar el cáncer". "Ese punto de tensión que en 15 años no hemos perdido es lo que me enchufa", ha destacado sobre este formato.

Serra ha comparado Equipo de Investigación como "un retrato de este país". Y es que empezaron con la crisis de las viviendas a medio construir a han pasado a hablar de los precios del alquiler. También han tratado productos, fenómenos como el K-Pop... "¿Cuándo se acabarán los temas de Equipo de investigación? Cuando se acabe la humanidad", ha soltado la invitada.

No todos aguantan el ritmo de Equipo de Investigación, pues "es durito".

También en podcast

Además del programa de La Sexta, Equipo de investigación también está disponible en podcast desde Onda Cero. Y es que los espectadores y oyentes también disfrutan de los contenidos después de su emisión. "Tenemos un programa de hace 10 años que ya se ha emitido 30 y pico veces", expone Serra.

Algunos programas destacados

Asimismo, ha destacado programas como el de María del Monte y el robo de su sobrino, Antonio Tejado: "María me felicitó. Me la encontré con su mujer y le pregunté cómo estaba, porque lo ha pasado fatal. Y me dijo que gracias, que no le ponía ni una coma". Para ella lo más importante es siempre poner a la víctima primero.

Entre anécdotas, Gloria Serra ha contado el caso de un equipo de periodista y cámara que buscaron en Mallorca a una persona a la que entrevistar, y al parar en el aeropuerto a comer, la camarera era esa chica. "Pidieron cambiar el vuelo para quedarse", ha explicado, muy ilusionada.

Gloria Serra se ha sincerado entre risas sobre la idea de crear un Equipo de Investigación sobre cómo se hace Equipo de Investigación: "Me lo han propuesto, pero no quiero porque quedaríamos fatal". "Nos gritamos hasta por una canción", ha confesado.

La presentadora ha confesado que si no dice sus muletillas, "la gente se cabrea". Eso sí, intenta "no abusar" de su tono de voz en situaciones cotidianas, pues "es mucho más efectivo que un grito".