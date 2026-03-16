La polémica de Timothée Chalamet con el ballet y la ópera: qué dijo y por qué no afectó en los Oscar

Timothée Chalamet ha perdido en los Premios Oscar 2026. El estadounidense-francés de 30 años consiguió la nominación a Mejor actor principal por Marty Supreme, papel por el que se alzó con la victoria en los Globo de Oro y los Premios de la Crítica Cinematográfica.

A pocos días antes de la gala de los Oscar, Chalamet desató una polémica viral que le llevó a perder la confianza de las casas de apuestas.

Lo que dijo Timothée Chalamet sobre el ballet y la ópera

El pasado 22 de febrero, vio la luz el evento Timothée Chalamet and Matthew McConaughey: A CNN & Variety Town Hall Event, donde el actor de Marty Supreme pronunció unas palabras conflictivas: "No quiero estar trabajando en ballet u ópera o cosas donde es como, 'Oye, mantengamos esto vivo', aunque en realidad ya a nadie le importa esto", dijo.

Justo después, Timothée Chalamet intentó rectificar: "Todo el respeto para la gente del ballet y de la ópera que está ahí fuera". Pero ya era tarde. El pasado 6 de marzo, se hicieron virales las declaraciones del actor.

Personalidades como la actriz estadounidense Jamie Lee Curtissalieron a criticar a Chalamet para defender estas disciplinas artísticas. Además, según The Hollywood Reporter, cantantes líricas como Isabel Leonard se pronunciaron al respecto: "Me sorprende que alguien aparentemente tan exitoso pueda ser tan poco elocuente y tan de mente cerrada en sus opiniones sobre el arte mientras se considera a sí mismo un artista".

La polémica no afecta a su nominación en los Oscar

¿Esta polémica es la culpable de que Chalamet haya perdido el Oscar? Lo cierto es que no, pues hay que tener en cuenta que las votaciones de los premios cerraron el 5 de marzo, justo un día antes de comenzar la polémica. Sin embargo, tal y como señaló Juan Sanguino en Cuerpos especiales, existe un cierto rechazo previo hacia el actor.

A Timothée Chalamet se le percibe como una persona "arrogante" desde su discurso en los SAG Awards 2025, donde mostró su lado más ambicioso al recoger el premio por A Complete Unknown: "La verdad es que realmente persigo la grandeza. Sé que la gente no suele hablar así, pero yo quiero ser uno de los grandes. Me inspiran los grandes". Aparte, hay quien no ve con buenos ojos su relación sentimental con la modelo Kylie Jenner, según Juan Sanguino.