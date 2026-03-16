'Golden' hace historia al ganar el Oscar a Mejor canción original por 'Las guerreras K-pop'

"We are going up, up, up...". Golden ha llegado a la gala de los Premios Oscar 2026 convertida en un éxito global, pues suma más de mil millones de visualizaciones en YouTube. Esto ha sido decisivo para que haya ganado la estatuilla a Mejor canción original como parte de la banda sonora de la película de animación Las guerreras K-pop.

Con este premio, Golden ha hecho historia en los galardones estadounidenses al convertirse en la primera composición de k-pop en llevarse la victoria en esta categoría. Para celebrarlo, la cantante EJAE (Rumi en la película) ha subido al escenario para recoger el premio: "Muchos se reían de mí, incluso dentro del k-pop, pero aquí estamos", ha empezado diciendo. "Esta canción habla de la resiliencia. Estoy muy agradecida", ha añadido.

Debido al éxito masivo de Golden, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ha querido contar con EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami (el grupo ficticio HUNTR/X en la película) para actuar en directo durante la gala. Esta ha sido uno de las dos únicos shows musicales de la noche, pues los Oscar han querido acortar la duración de la gala con menos actuaciones.

Las tres artistas han aprovechado bien esta oportunidad para brillar encima del escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles (California) rodeadas de una escenografía naranja. Pocos minutos después de cantar, ha llegado la noticia de su victoria en Mejor canción original, un premio que llega tras recibir el Globo de Oro y el Grammy a Mejor canción escrita para medio visual.

Golden está compuesto por EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seon y Teddy Park. Su letra es un canto a la superación personal y a la resiliencia, como ha comentado la propia artista al recoger el Oscar por encima de sus contrincantes: I Lied to You, de Los pecadores; Dear Me, de Diane Warren: Relentless; Sweet Dreams, de Viva Verdi!, y Train Dreams, de Sueños de trenes.