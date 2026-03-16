La viral sudadera del 'LUX TOUR' de Rosalía: una capucha que simula el velo de monja

Rosalía comienza su esperado LUX TOUR este 16 de marzo en Lyon. Los fans están de lo más expectantes por ver lo que tiene la artista preparado para este concepto maximalista del directo.

Y, además, antes de la primera cita de esta gira mundial, ya se ha desvelado cómo es el merchandising del tour: las sudaderas, gorras, bufandas y camisetas ya están a la venta.

Las prendas se pueden conseguir de color gris, blanco, negro y marrón, y están formadas por serigrafías de citas de La Perla como 'Red frag andante', o con el título LUXtanto en vertical como en horizontal. También está la opción de conseguir una camiseta con todos los conciertos de la gira a la espalda, o con simbolismo de esta era musical de Rosalía.

Entre las piezas destaca una sudadera: la capucha simula ser el velo que llevan las monjas, por lo que una vez colocada en la cabeza da ese misticismo que caracteriza a LUX.

Rosalía no da puntada sin hilo, y si bien ella ha utilizado el complemento del pañuelo en sus últimas entrevistas, quiere que sus fans vivan la experiencia completa con una capucha que simule un velo religioso.