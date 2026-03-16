Su concierto más loco, sus discos favoritos y la noche que Carlos Tarque se quedó solo: la entrevista de M-Clan en 'Cuerpos especiales'

No son 30, ya son 32 años de carrera. M-Clan lleva más de tres décadas en la música y lo está celebrando a lo grande con una gira que dio el pistoletazo de salida este sábado 14 de marzo en A Coruña.

"Estamos en una segunda o tercera juventud", han bromeado Carlos Tarque y Ricardo Ruiperez nada más empezar su entrevista en Cuerpos especiales. "No somos muy conscientes tampoco", han dicho ya en tono más serio al hablar de lo que supone esta cifra. "Siempre vamos en el presente o mirando proyectos que vamos a hacer pero si echas la vista a atrás, es cierto que nos ha pasado de todo", ha apuntado Ricardo para abrir la caja del baúl de los recuerdos.

La visita a Eva Soriano y Nacho García ha estado plagada de anécdotas y la primera tiene que ver con sus discos favoritos. Los dos se quedan con los directos Sin enchufe (2001) y Dos noches en el Price (2014). "Somos una banda de directo. Es donde se plasma la energía del grupo y la autenticidad, fueron momentos muy mágicos", ha apuntado Carlos Tarque, quien también le tiene un cariño especial a Un buen momento (1995), el primer álbum de la banda.

"Los directos es donde se plasma la energía del grupo y la autenticidad"

"Cuando grabas en estudio son muchos días, pero el directo tiene esa potencia que se graba en un día o dos", ha puntualizado Ricardo. "En Sin enchufes veníamos de una etapa muy dura y dijimos, Vamos a hacer esto. Veíamos las caras del público y fue increíble".

Las dos noches del Price y la fiesta de Tarque

El disco del Price también fue muy especial. Fueron dos noches seguidas de directo y con una anécdota que ha servido para alimentar la fama de destroyer de Carlos Tarque.

"Fueron dos noches. Nos fuimos a dormir y le dije Cuídate hoy que este es el primero concierto, mañana tenemos otro", ha recordado Ricardo en su papel de hermano mayor.

Su consejo sirvió de poco o más bien de nada. "Sí había dormido, sí había dormido...", se ha justificado Tarque, que asegura que descansó tres horas. "Me quedé solo, de hecho", ha recordado sobre la noche de fiesta que se pegó después del primer concierto. "Bueno, es que estaba en mi casa. Se fueron todos y me quedé ahí...", ha contado ante las risas y el asombro de Eva y Nacho. "El disco es del concierto del segundo día. Llegas con una sensibilidad muy especial pero no es una gran receta", ha confesado.

"Si esto lo hace un cantante normal tiene que suspender el bolo", ha dicho Ricardo. "Él tiene una potencia bocal que tiene muy poca gente. Yo me imagino a todos mis amigos que tenemos, todos los cantantes, si van a dormir a hacer un bolo y grabarlo, estarían llorando".

El concierto más surrealista de M-Clan

La entrevista de M-Clan en Cuerpos especiales ha estado plagada de anécdotas. Ahora sabemos que Ricardo es quien conduce en la furgoneta y Tarque aprovecha para dormir. También tienen un compañero, Jose, que es como la guía Michelín del rock and roll porque sabe donde comer en cada rincón de España y que su concierto más loco fue en Guinea Ecuatorial.

"La SGAE nos dijo que se iba a inaugurar un centro español y no sé todavía por qué dijimos que sí", ha contado Ricardo. "Nos iban a enseñar de la isla. Cinco días para un bolo", ha apuntado para luego contar que "el bolo fue en un colegio con toda gente de Guinea". "La gente no cantaba el estribillo, te sacaban del bolo..."

"Una cosa delirante. Tengo un recuerdo muy divertido de esos días"

Carlos Tarque lo recuerda como muy llamativo: "Fueron días muy especiales". "Llegamos al hotel y estaba en obras. Entrabas por un tablón y luego las habitaciones eran increíbles... Una cosa delirante. Tengo un recuerdo muy divertido de esos días", ha contado. "No se puede contar todo porque tú te estrellaste en un taxi", ha añadido su compañero. "El taxista iba con una litrona, chocó contra otro, bajó, miró los desperfectos y siguió".

La entrevista de M-Clan en Cuerpos especiales ha terminado con un juego y también con una reflexión. Después de 30 años de carrera, a la banda le empiezan a dar un poco igual las críticas: "Al final tienes que ser honesto con lo que sientes y no estar tan pendiente de lo que te van a decir".