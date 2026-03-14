Gustavo se rapa el pelo (a medias) tras ganar 18.000 euros en 'Cuerpos especiales'

Eva Soriano, Nacho García y todo el equipo de Cuerpos especiales entregaron el pasado jueves 12 de marzo el mayor bote histórico de Pilla la cita y gana la guita. Hasta ahora, el récord eran 11.500 euros, pero ¡Gustavo se llevó 18.000!

Antes de acertar a quién pertenecían las tres citas, dijo: "Si me lo llevo, me rapo y subo la historia"... Y dicho y hecho. Desde Tenerfie, nuestro oyente de 36 años se ha cortado el pelo casi al ras, aunque no se ha atrevido a dejárselo al 0. "No me rapaba desde que era adolescente. Me parecía mucho. Mantuve un 3 arriba y lo demás rapado", nos cuenta.

Gustavo dijo que se gastará el dinero en "pagar cositas" y en "hacer una compra en el súper", y así nos lo ratifica: "Quiero llenar un carro o dos hasta arriba de comida. Que no falte", dice desde su experiecnia como cocinero.

"Estuve temblando una hora. Me cambairon la vida. No es que sea millonario, pero me deja mucho más tranquilo"

El canario nunca había participado en ningún programa ni había ganado nada, más allá de una taza de zumo. Pero, como fiel oyente de Cuerpos especiales, se animó a participar en Pilla la cita y gana la guita por primera vez: "Esta semana era mi día libre, estaba escuchando el programa y probé suerte porque estaba apretado de dinero. Y justo me sabía la respuesta", explica sobre la pregunta inicial para elegir al concursante del día.

Gustavo también nos confiesa que tenía claras las dos primeras citas; sonaban muy a Eva Soriano. Sin embargo, dudó con la tercera —"Uooo, ¿qué pasa, alitas transparentes, te pego un zumbido?"—. Al final, se decantó por Nacho García y acertó. "No tenía ni idea, fue por descarte. No iban a ser todas de Eva"... o sí, pero tuvo suerte.

Cómo participar en 'Pilla la cita y gana la guita'

De lunes a viernes, los oyentes más fieles y madrugadores del programa podrán participar en este concurso, que ha llegado a repartir un bote de hasta 18.000 euros. La mecánica para participar es muy sencilla: