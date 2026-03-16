¿A qué se refiere Shakira con un nuevo estadio para ella en España? La otra artista que hizo lo mismo

Shakira ha revolucionado a sus fans españoles. Desde hace meses todos esperan como agua de mayo que la colombiana anuncie fechas de su gira Las mujeres ya no lloran Wolrd Tour en España, pero lo que no esperaban es que la cantante desvelara que va a llegar a nuestro país con la construcción de su propio estadio.

Así lo ha contado ella misma, quien ha confesado que "España está reservado para el final" de la gira. Pero lo más impactante es lo que tiene preparado: "Voy a tirar la casa por la ventana desde cualquier punto de vista porque Live Nation [promotora de entradas] está levantando un estadio especialmente para estos conciertos. Se va a llamar 'el estadio Shakira'".

"Eso va a ser de otro mundo, una producción que no se ha visto igual en España, pero ya no puedo decir nada más porque si no me matan", ha compartido la cantante junto a Henar Álvarez.

Por supuesto, esta información no ha pasado desapercibida. Si bien existen estadios con gran capacidad en España para conciertos como el Estadi Olímpic Lluis Companys en Barcelona y el Riyadh Air Metropolitano de Madrid, Shakira ha decidido que tendrá el suyo propio.

Sin embargo, probablemente no se trate de un estadio al uso: Live Nation podría construirle una arena a la artista para sus conciertos en España, creando una residencia en nuestro país. Tras estos shows, lo más probable es que el recinto se desmonte.

El recinto de Adele desplegable en Múnich

Shakira no es la primera que llevará a cabo esta idea. Fue en 2024 cuando Adele hizo un despliegue así sin precedentes en Europa. En su caso fue en Múnich, donde la británica creó un estadio para hacer una residencia de conciertos en Alemania y que sus fans europeos acudieran a verla.

La artista dio 10 conciertos a lo largo de agosto de 2024 en un estadio temporal creado exclusivamente para sus conciertos. El recinto se montó en el área ferial Messe München, y a día de hoy se considera el pabellón temporal más grande construido para conciertos.

La arena tenía una capacidad aproximada de 80.000 personas, y tras 10 citas asistieron a ver a Adele en directo más de 230.000 espectadores. Tras esta residencia de un mes, el recinto se desmontó.

Lo que hay detrás de crear un estadio propio

Construir un estadio exclusivamente para los conciertos de un artista tiene muchas ventajas, sobre todo para el músico. Con el boom de la música en directo, la disponibilidad de los recintos más importantes del país es cada vez más baja, por lo que tener un espacio propio evita los problemas para cerrar fechas en cualquier otro pabellón o estadio.

Asimismo, tener un recinto propio permite que sea el equipo de la artista quien controle todo lo referente a la producción: el escenario, las pantallas, las luces, los accesos, el sonido... Todos aquellos aspectos recaen en la cantante y su equipo.

Shakira toma esta decisión junto a Live Nation de cara a sus paradas en España, evitando así perder el control absoluto de sus conciertos y sin depender de la disponibilidad de grandes estadios. Ella misma tiene previsto dar más de dos conciertos, por lo que todo apunta a que hará una gran residencia como cierre de las Mujeres ya no lloran World Tour.

De momento no se conocen fechas ni el lugar donde se construirá el estadio para que Shakira actúe en España. Probablemente sea en una ciudad como Madrid o Barcelona y a finales de este 2026 si es con el final de su gira mundial.

Aunque no lo ha confirmado, parece que la artista seguirá los mismos pasos que Adele siguió en Múnich, por lo que se espera que sea un recinto temporal para acoger las grandes citas musicales de la colombiana en nuestro país.