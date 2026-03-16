Guitarricadelafuente se lleva una sonora ovación al criticar a la organización del Lollapalooza: "Es ridículo"

El concierto estaba a punto de terminar cuando Guitarricadelafuente se acercó el micrófono para criticar abiertamente a la organización del festival Lollapalooza.

El español llevó al Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires una versión reducida de su Spanish Leather Tour y lo dio todo durante el show, en el que el público se mostró igualmente entregado. El único problema fue la perspectiva que tenía desde el escenario y que dejaba al descubierto una zona del público totalmente desierta.

"Este espacio podían haberlo dejado un poquito más para la gente que está un poco vacío. Es ridículo, la verdad", dijo señalando la zona VIP del festival y recibiendo una sonora ovación del público. "Pero gracias por haberme traído", quiso seguir el cantante, al que silenciaron los gritos y aplausos de los asistentes.

La queja de Guitarricadelafuente precedió a Guantanamera, uno de sus temas más conocidos y penúltimo del concierto.

El de Benicàssim, que abrió la tarde con Full time papi e interpretó su nueva canción Calypso justo después, cerró su paso por el Lollapalooza con BABIECA!

Aquí puedes ver la actuación completa y el setlist del concierto.