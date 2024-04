Hinds, sobre el videoclip de 'Coffee': "Siempre que nos dirige otro no nos acaba molando"

Cuatro años han tardado las Hinds en sacar una canción. La crisis creativa se apoderó de Carlotta Cosials y Ana Perrote y Coffee, su último tema, se tuvo que hacer esperar.

"Ha sido horroroso", han contado este martes en su visita a Eva Soriano y Nacho García en Cuerpos especiales . "No han sido cuatro años de relax. Han sido cuatro años intentando sacar música pero con la pandemia entre medias se nos ha complicado mucho la vida. Hemos tenido muchos problemas pero ya está. Hemos despejado. Hemos conseguido sacar una canción que era nuestro objetivo", han reconocido al presentar este tema que definen como un sincericidio.

Coffee es algo así como "gritar la desagradable verdad" tan alto como se pueda. "Un sincericidio es decir la verdad sobre uno mismo, no sobre otra persona", han dicho las dos cantantes para las que no siempre hay que ser sinceras. Con una amiga, sí; con tu pareja, no. "Los novios nunca tienen que ser sinceros al hablar de una canción [escrita por su pareja y ya grabada]. Si no os gusta algo, callaos".

Ellas se han tenido que callar durante la entrevista. Tienen una exclusiva que no pueden compartir. "Coffee es parte de un disco nuevo. Lo decimos en nada, pero hemos firmado una estúpida exclusividad con un lugar importante por lo que no podemos decir nada gordo. Es una pesadilla", han reconocido.

Cantantes y también directoras

Carlotta y Ana no solo son la compositoras y cantantes del tema, también son las directoras del videoclip. Se estrenan en esta labor y aseguran que seguirán recorriendo el camino.

"Todos los de este disco los vamos a acabar dirigiendo", ha apuntado el dúo que ya ha gestionado la grabación del siguiente vídeo. "Siempre que nos dirige otra persona no nos acaba molando", se ha sincerado la pareja, que tiene la sensación de que otros responsables de vídeo no han acabado de pillar su esencia. "Cuando nos editan otros directores o directoras nunca ha coincidido la imagen que tenían o que creían que queríamos proyectar con la que realmente queremos".

La idea de este vídeo surgió de forma natural. "Fue tal cual, estaba acompañando a mi chico, que también tiene moto aquí en Madrid y se le quedó sin batería. No arrancaba la moto y miramos por internet cuál era el taller más cercano y llegamos a Dr Bike, que es donde hemos grabado", ha contado Ana, que en ese momento estaba planeando con Carlotta la grabación de su siguiente videoclip (sin saber cuál sería el primer single que iban a sacar).

"Llegué a ese sito y pensé que era un sitio chulísimo, precioso y pregunté si podía rodar allí un videoclip", ha añadido la cantante, que reconoce que le dio poca importancia al proyecto para ganarse a la otra persona. "Siempre hay que ir así, con una sonrisa y que parezca que el proyecto es enano".

Carlotta Cosials y Ana Perrote tuvieron que apurar con la grabación porque está inmersas en una época de mucho trabajo. Además de actuar en España —el próximo concierto será el 11 de mayo en Barcelona—, también lo harán en Europa. "Esas están sold out todas, pero las decimos para fardar", han dicho sobre sus citas en París, Berlín, Brighton y Londres.