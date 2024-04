Aitana y Sebastián Yatra anuncian por sorpresa 'Akureyri', su tercera canción juntos

Aitana y Sebastián Yatra continúan unidos, sean pareja o no. Tras Corazón sin vida (2020) y Las dudas (2022), los artistas anuncian una tercera colaboración llamada Akureyri , una bonita referencia al viaje a Islandia que hicieron en marzo.

Sebastián Yatra ya dijo en noviembre cuando anunció la ruptura con Aitana que seguirían siendo amigos, y así ha sido.

Durante los últimos meses, los rumores sobre una posible reconciliación se han multiplicado debido a viajes secretos a Islandia, visitas nocturnas al domicilio de la catalana y hasta un paseo por Madrid de la manita. No sabemos si han vuelto o no, pero podemos estar seguros que mantienen una buena relación y lo han demostrado colaborando para una canción llamada Akureyri.

La catalana ha anunciado oficialmente el single este lunes con un video en el que aparece con Yatra en el estudio. Podemos verla sentada reflexionando mientras su ex toca la guitarra. Además, se confirma que el tema se llama Akureyri, una referencia a su viaje al norte de Islandia que hicieron a principios de marzo.

No sabemos la temática ni tampoco tenemos un fragmento de la letra, aunque seguramente hable sobre ellos y los últimos meses tan convulsos que han pasado.

El video promocional de Akureyri

La semana pasada, Aitana compartía en redes un video grabado en Islandia donde se abría emocionalmente: "Es raro pero... me siento muy conectada con este lugar. Sin duda este 2023 se me tatúa en mi corazón como un año de cambios. Me queda tanto por aprender, tanto por recorrer, sanar, celebrar, luchar, disfrutar...".

Aitana y Yatra estuvieron en Islandia en junio, cuando todavía eran pareja. Meses después, tomaron la decisión de acudir de nuevo en calidad de amigos.

Akureyri no es la primera colaboración que une a ambos artistas. En 2020, lanzaron Corazón sin vida y dos años después, Las dudas.

Aitana recupera las imágenes de su viaje a Islandia con Sebastián Yatra para promocionar su nueva canción