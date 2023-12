Iñigo Quintero: "He pensado sacar 'Si no estás' en gallego, pero no se traduce igual"

Está todavía acostumbrándose a las entrevistas y no nos extraña. Íñigo Quintero ha pasado de ser un auténtico desconocido a número 1 Global en Spotify. Es el primer español que lo consigue, gracias al tremendísimo éxito de Si no estás.

Su nuevo single es Lo que queda de mi, un tema en el que reflexiona sobre esta repentina popularidad y lo abrumadora que puede ser la fama. Aunque comienza al piano, poco a poco va convirtiéndose en un ritmo mucho más enérgico que se acerca al sonido que pretende explorar en su futuro profesional. Por ahora, este martes 12 de diciembre sopla las velas de sus 22 años.

"Tengo más canciones, pero de momento solo he sacado cinco", cuenta el joven, que asegura que sigue con la misma rutina que antes de ser conocido de esta manera: "Hago lo mismo que siempre".

El gallego no siente mucha presión por la calle. "Me piden fotos, pero tampoco reconocen mucho mi cara", dice. Lo que reconoce que le ha agobiado un poco fue ese momento en el que le tocó sacar un tema nuevo después de algo tan viral como Si no estás, que rompió Tiktok a un nivel casi nunca visto. El audio incluso lo utilizó un otorrino mientras exploraba un oído y hay versiones en multitud de idiomas, como francés o alemán. "He pensado sacar 'Si no estás' en gallego, pero no se traduce exactamente igual", vacila.

Muchos artistas han elogiado su música y le han felicitado por su trabajo, pero el primer piropo no se olvida. "La primera persona que interactuó conmigo fue Omar Montes, me puso algo como: 'temazo'", recuerda el joven, que practica vela, vive en Madrid y es el segundo mayor de nueve hermanos.

