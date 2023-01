Jordi Cruz asume su papel como padrino de 'Cuerpos Especiales' con el fotomontaje más divertido

Eva Soriano e Iggy Rubín se visten de Comunión para celebrar un día de lo más especial. Jordi Cruz vuelve a hacer gala de su particular guasa con un divertido montaje. Se ha tomado su papel como padrino de Cuerpos Especiales muy en serio.

Este miércoles hemos recibido en el estudio de Cuerpos Especiales al mítico Jordi Cruz, un presentador legendario donde los haya.

Lo cierto es que aunque haya pasado más de una década desde que terminó Art Attack, Cruz sigue recordando bien la receta del megunje más conocido de la televisión.

Lo demostró hace unos días recreando la paloma que lució Cristina Pedroche para las Campanadas a través de su canal de Youtube Estamos probando. La manualidad causó sensación, pero no es lo único que hace en la plataforma. Se pueden encontrar entrevistas, reacciones, reviews...

Es un comunicador en potencia, no cabe duda. Tanto es así que en su entrevista en Cuerpos Especiales confesó que si Youtube hubiese existido en su época seguro que sería youtuber. "Si hubiese nacido una generación después, hubiese sido youtuber", le dijo a Eva Soriano e Iggy Rubín. "De pequeño me levantaba y hacía un programa de televisión todos los días mientras me cambiaba la ropa para ir al colegio", contó.

El del este miércoles no ha sido tampoco un programa normal. Los Cuerpos Especiales cumplían 300 programas en Europa FM y para celebrarlo le han propuesto a Jordi que se convierta durante un tiempo en su "padrino" en funciones.

Con permiso de Berto Romero, el padrino oficial de la temporada, Jordi Cruz le coge el testigo para ser el patriarca del programa durante los próximos 100, es decir, hasta que Cuerpos Especiales llegue a 400 programas. Que consigan aguantar ya es otra cosa.

Para celebrar su nuevo puesto en Europa FM, el comunicador se ha currado un montaje de lo más divertido con sus nuevos pupilos. Eva Soriano e Iggy Rubín se han puesto los trajecitos de comunión para posar con su nuevo padrino. Las caras Juan, las caras.