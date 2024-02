Karmento presenta el disco 'La Serrana': "La liga del mainstream no es la nuestra”

El lunes ha empezado con visita de Karmento en Cuerpos especiales. La cantante manchega ha venido a presentar su disco La Serrana, del que ha hablado con Eva Soriano y Nacho García durante la entrevista.

Es la segunda vez que visita el morning de Europa FM y se ha mostrado mucho más relajada que en su debut como invitada. ¡La otra vez no sabía ni a dónde venía!

Carmen Toledo (su verdadero nombre) está feliz con este trabajo. "Está gustando mucho", ha dicho sobre el feed back de la gente, que no esperaba una puesta de largo tan de orquesta. Y ha añadido: “Realmente creo que es un buen disco”.

Se siente satisfecha porqueLa Serrana es fruto de la honestidad, un fiel reflejo de lo que Karmento quiere hacer y ser. "En este mundillo hay un momento en que te das cuenta de que hay dos caminos, el producto y la obra. Al final pensamos que la liga del mainstream no es la nuestra porque hay que hacer cosas que...", ha reconocido la cantante refiriéndose a que elegir este camino a veces te obliga a hacer cosas que no te representan.

Su nuevo trabajo incluye la canción Hay que soltar, un tema escrito desde la nostalgia y que habla de los difícil que es terminar una relación para poder avanzar. ¿Es más fácil componer con el corazón machacado?, le ha preguntado Nacho García.

"Para mí un mito", ha reconocido. "Yo he compuesto canciones muy tristes estando supercontenta”, ha continuado para luego centrarse en esta canción concreta ."Cuando la creé fue un soltar sentimental. Estaba en mi pueblo, fui dos o tres días a desconectar. Me puse a hacer una pequeña ranchera, que siempre es fácil de montar. y me salió la canción entere", ha contado.

El Benidorm Fest y los consejos de Karmento

El disco también incluye Fangos, en la que declama que no tiene tiempo para pedir perdón por sus presencias y ausencias. “Llega un momento en la vida en la que somos quien somos. No tienes que dar excusas, todo el tiempo justificándote a ti mismo y a los demás. No tienes tiempo para perder el tiempo", ha dicho la cantante, que en la primera visita a Cuerpos especiales dio otro valioso consejo a Eva Soriano. Al hablar de su paso por el Benidorm Fest 2023—quedó sexta en la semifinal— le dijo que lo vivió siguiendo una máxima: "Vívelo como te gustaría recordarlo".

Con el lanzamiento del disco le ha pasado lo mismo. Karmento se ha tenido que repetir varias veces eso de "relaja, tranquila y disfruta" porque al final es consciente de que estos momentos se viven solo una vez y recordarlos en un futuro como épocas de estrés no es el mejor plan.

Y de vuelta al Benidorm Fest, Karmento también se ha referido a la tercera edición y a la victoria de Zorra de Nebulossa. La manchega, que fue de invitada al certamen y lo pudo vivir con una mirada más disfrutona, reconoce estar "muy contenta con que haya ganado Zorra". "Vi lo que estaba pasando. Creo que el ambiente general está muy a gusto con la canción, con lo que representaba, con la puesta en escena... A la gente que sigue el concurso, a que la gente que vota, es lo que le gusta", ha reflexionada la cantante, que ha invitado a Eva y Nacho a volver a ver la actuación y fijarse en los pequeños detalles.

Orgullosa representante del neofolklore

Karmento también ha aprovechado la entrevista para reivindicar el neofolklore, un género donde ella se siente muy cómoda y que define como "recoger la tradición".

"Lo que intenta es llevar las tradiciones a la vanguardia", ha explicado. "Todas esas fórmulas de rituales de la gente. Tiene mucho que ver con lo rural, con lo pequeño", ha añadido la cantante, que tiene planeado llevar este espíritu a sus próximos conciertos en Madrid y Barcelona.

"Me gustaría hacer una narrativa congruente con el universo de La Serrana", ha adelantado. "Cuando lo escuchéis, lo veréis. Está lleno de tesoritos y de adentrarse a la pertenencia".