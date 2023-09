Lala Chus ha descubierto la verdad: "Lana del Rey es una bruja"

Se sabe que la música tiene un poder transformador pero... ¿Qué pasa cuando su intérprete tiene un don más alla?

Lana del Rey es la última artista señalada con poderes sobrenaturales. En su último concierto en México sucedió algo terriblemente misterioso. "Un chiquillo fue con su colega y los dos grabaron el mismo momento con sus móviles. Cuando fueron a ver el víde,o vieron a Lana en diferentes posiciones, en diferentes posturas", asegura la colaboradora. Esta es su primera prueba de que Lana del rey no es de este mundo.

Pero lo más heavy ocurrió cuando sus fans sufrieron las consecuencias de los poderes de su ídolo. "Hay momento en el que Lana chasqueó sus deditos tres veces y el público se cayó, como una onda expansiva, como efecto dominó. Todo por los chasquidos de Lana. Entré al vídeo y en los comentarios lo dicen: estaba devolviendo la energía de la gente", dice Lala, convencida de que Lana del Rey puede causar más estragos que los efectos de la naturaleza.

Otra artista que la dejó en shoc -esta vez en vivo y en directo- fue Florence and the Machine. "Yo me sentí hechizada e hipnotizada. Yo me apuntaría a su secta. Se metió en mi mente y me dijo 'consígueme un kebab para la salida", asegura en rigurosísima exclusiva para Cuerpos Especiales..

