Leo Harlem: "Bruce Willis con un lanzallamas es un mierda comparado conmigo con dos biberones en cada mano"

Cuerpos especiales comienza la semana con Leo Harlem , que vuelve a ponerse en la piel de Toni en La familia Benetón +2 . El cómico indaga en la segunda parte de esta saga de humor, y reflexiona sobre haber dejado de actuar sobre los escenarios los fines de semana.

Leo Harlem llega a Cuerpos especiales para darle un toque de humor a este lunes junto a Eva Soriano y Nacho García.

El humorista es un "tío muy cultureta", en palabras de la presentadora del anti-morning show, y el actor ha confirmado sus gustos musicales tan refinados, de los que tiene más tiempo de disfrutar ahora. "Me he quitado de los escenarios, los fines de semana ya no curro nada", ha comentado.

Además, Leo Harlem se vuelve a poner en la piel de Toni en la Familia Benetón +2, y ha contado en Cuerpos especiales cómo ha sido la experiencia: "En la primera acabé muy cansado y el rodaje fue bastante duro, pero lo bastante bien. Ahora se incorporan dos bebés, una niña de seis meses y otro de ocho, para comérselos".

Un Toni "más cuñado que nunca"

Su personaje Toni en su nuevo proyecto es "más cuñado que nunca, es feroz": "Mira que yo soy cuñao', pero hay veces que en los textos teníamos que parar, porque es muy burro".

"Antes había mucho más estilo de esto, antiguamente cualquier persona se permitía decirte lo que fuera con confianza", ha reflexionado sobre este tipo de personas.

Leo Harlem, experto en trabajar con bebés

El cómico es experto en trabajar con niños en su carrera, lo que es otra forma de trabajar": "Tienes que estar muy pendiente del tono cuando se hacen las repeticiones y no bajar, porque sino el niño inconscientemente baja. Te obliga a una mayor tensión, y a parte los bebés te meten el dedo en los ojos y en la boca".

Asimismo, el invitado ha bromeado sobre la dificultad de trabajar con bebés: "Es cine de acción, Bruce Willis con un lanzallamas en un ascensor es un mierda comparado conmigo con dos biberones en cada mano".

"Yo me he hecho un máster, cambio un pañal con la mirada"

"Yo me he hecho un máster, cambio un pañal con la mirada", ha continuado bromeando Harlem. El actor se ha comido berrinches, como no podía ser de otra manera.

Leo Harlem ha elogiado a sus compañeros de película: El Langui, Pepe Viyuela, Llum Barrera e Iñaki Villamón Miramón, quienes lo bordan en sus respectivos papeles.

La familia Benetón +2 se ha grabado en mayor parte en Canarias. "Se agradece mucho cuando ruedas y estás jornadas largas estar al lado del mar, con esa brisita".

Al igual que los presentadores, Leo Harlem también elogia las películas que duran 90 minutos, y defiende que aquellos que disfrutan de citas más largas "son gente con problemas". "Tu ves las películas clásicas y ves como Humphrey Bogart dice: 'Nos vemos en el casino de Mike'. Y vemos directamente el casino", compara el cómico sobre el cine de antes.

Leo Harlem ha adelantado que el director de la saga de comedia, Joaquín Mazón, ya ha adelantado una tercera película, que se rodaría en México. "Si funciona seguro que hay una tercera, no lo sé, tenemos que hablar de las condiciones y el tiempo, porque me he quitado de proyectos largos", ha compartido el cómico.

Y es que el actor se encuentra mejor desde que no hace actuaciones los fines de semana y le gustaría aprender a tocar la guitarra, pues acaba de comprarse una guitarra eléctrica.

Su faceta como actor de doblaje

Harlem ha contado cómo es ser actor de doblaje, algo más sencillo que actuar en persona. Acaba de ponerle voz al personaje de Dennis de la película de animación Como cabras.