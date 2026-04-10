Presenta 'Kraken. El libro negro de las horas'

La entrevista de Alejo Sauras en Cuerpos especiales

El actor Alejo Sauras visita Cuerpos especiales para presentar la película Kraken. El libro negro de las horas, basada en el cuarto libro de la saga de Eva García Sáenz de Urturi. El intérprete explica cómo se preparó para este papel con la autora de la novela y explica cómo fue el día que se acercó al rodaje. También habla de cómo fue trabajar con Maggie Civantos, Natalia de Molina y Natalia Millán.