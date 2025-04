Leo Rizzi se muestra feliz por el sonido de 'Pájaro azul Extended': "Conseguimos captar lo que surge en los conciertos"

Con tan solo 26 años, el cantante Leo Rizzi se ha convertido en uno de los artistas con un sello más personal en cada una de sus creaciones. Una impronta que ha ido aún más allá en Pájaro azul Extended, la nueva versión de su álbum debut de la que se ha mostrado más que satisfecho en Cuerpos especiales ya que considera que han conseguido "captar lo que surge en los conciertos (...) Cada canción se ha grabado del tirón y sí que siento que tienes ese nervio del directo".

Como ha explicado, el título tiene origen en el cuento del escritor Rubén Darío, aunque se trata de "símbolo que se usa mucho en la literatura y habla de esa cosa de la meditación de tener un pájaro en la cabeza como un símbolo de libertad y también saber controlarlo para que no te jodiera".

Una interpretación conceptual que también se traslada a un estilo que define como "pop alternativo con trazas". "Me ha gustado mucho el pop, sobre todo en inglés, y ahora escucho rock argentino o soul". Una combinación que también se da en su orign al ser medio español y medio uruguayo, lo que considera que le aporta "capacidad de adaptación y muchos puntos de vista como ser humano en el mundo".

Como no podía ser de otra forma, Eva Soriano y Nacho García han preguntado a Leo Rizzi cómo surgió la colaboración con Pablo Alborán, que estuvo en el programa hace apenas unos días. "Surge desde lo orgánico", ha recordado, "compartió Amapolas en el momento que se hizo viral" y, desde ahí, nació una relación que ha dado como fruto la canción 4U. Además, el joven cantante ha desvelado formará parte del próximo álbum de Hombres G, ¿Por qué no ser amigos?, en el que colabora con la mítica banda madrileña. "No es uno de sus grandes éxitos yo la cogí proque es uan canción muy bonita de su repertorio y la hemos traído a 2025 con una reversión", ha indicado a pesar de no desvelar el título.

Leo Rizzi está de plena gira actualmente, por lo que aún quedan muchas oportunidades de escuchar en directo el trabajo de este joven artista en directo con el mismo espíritu plasmado en su nuevo álbum.