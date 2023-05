Mantra: "Nia está por la labor de hacer una colaboración"

Carlos Marco, Paula Pérez y Charly Weinberg presentan El proceso, su nueva canción en la que colaboran con Blas Cantó. Mantra se ha unido al exintegrante de Auryn para presentar este proyecto pensado para los fans de la banda y del que han hablado con Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales.

"Es la primera vez que Blas y yo nos juntamos en un single y hemos aprovechado para que la gente con nostalgia tenga su respuesta. Había mucha gente apenada a la que le hemos arreglado el corazón", ha contado Carlos Marco, también exmiembro de la boyband, sobre esta canción que habla de desamor. El proceso cuenta la historia de una persona que está transitando en el desamor y, en la mitad del proceso, se da cuenta que la otra persona sale bastante para superar la ruptura.

Así lo hace Charly, que llora las penas de fiesta. "Creo que lo he superado a las 12 de la noche y a las 4 me doy cuenta otra vez de que no", ha confesado el participante de La Voz Kids. Todo lo contrario que su compañera Paula, que sale poco y prefiere regodearse en el dolor en su casa.

Carlos Marco no se ha mojado en este asunto pero sí se ha puesto nervioso cuando sus compañeros han contado los secretos de su reencuentro con Blas Cantó "Hicimos una cosa muy ridícula porque quisimos hacer una cosa para TikTok", ha contado el también colaborador de Tómatelo menos en serio, que hizo pasar un mal momento a Charly.

El proceso forma parte del disco Epicentro, un álbum conceptual que se puede comprar en amarillo, azul y verde. "El álbum es el mismo, lo que hemos hecho es cambiar el color de la portada y de la parte interior", han confesado los tres artistas, que presentan así un trabajo para coleccionistas. "Creemos que es algo muy coleccionable, no tanto para que lo pongas en tu coche para escucharlo".

"La cosa es que tú vas a a tu establecimiento favorito y tienes tres opciones, amarillo, verde y azul", ha aclarado Paula. Tienes que elegir o, como diría Iggy Rubín, puedes llevarte las tres. Luego ya puedes ir a los showcases de presentación que han organizado para llevarte el disco firmado.

El plan de colaborar con Nia

Mantra colabora en El proceso con Blas Cantó y ya piensa en hacer algo con Nia, exconcursante de Operación Triunfo y de Tu cara me suena.

"El otro día le hicimos una encerrona en un parque", han contado entre risas. "Estábamos haciendo una entrevista, estaba Nia detrás y dijimos que nos gustaría colaborar con ella".

Ella lo escuchó: "Nos dijo que 'a ver cuándo nos juntamos en el estudio' y lo tenemos ahí pendiente". "Nia está por la labor de hacer una colaboración", han confirmado.

Su paso por 'Tu cara me suena' y los secretos de 'Mask Singer'

Mantra son los invitados de la gala 9 de Tu cara me suena. Los tres artistas se han unido al programa de Manel Fuentes para convertirse en otro famoso trío musical.

"Vamos a hacer UPA Dance", han adelantado en exclusiva. "Somos el Tito Rober (Charly), Beatriz Luengo (Paula) y Pablo Puyol (Carlos) cantando Sámbame".

"Me ha encantado, te juro que es lo más surrealista que hemos hecho en mi vida", ha dicho Carlos Marco sobre esta experiencia que les gustaría repetir. "Hemos estado indagando y hay muchísimas propuestas que se pueden hacer [como trío]. De hecho teníamos preparado como Timón y Pumba con Simba", han añadido.

Carlos Marco también está en otro programa de televisión, es director vocal de Mask Singer: "La gente se va a llevar muchas sorpresas, hay gente muy muy fuerte".

"Es un programa que está muy bien hecho hay que verlo porque hay parné", ha añadido el cantante, que asegura que no recuerda quiénes son los famosos escondidos bajo la máscara pero cuando se lo decían gritaba: "¡¿Quéeeeeee?!"

Mask Singer se emite los miércoles por la noche en Antena 3.