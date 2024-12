Los mejores momentos de Eva Soriano en Cuerpos Especiales este 2024

Un año da para muchos momentos especiales, y más si tenemos en cuenta de que Eva Soriano está en directo de lunes a viernes de 07 a 11h de la mañana en Europa FM.

Cuatro horas en un estudio de radio pueden ser una catástrofe o una genialidad. El equipo de Cuerpos especiales supone una red de seguridad increíble para la presentadora cuando las fuerzas flaquean, pero la gran mayoría de veces ella sola es capaz de llevar la batuta de un programa popurrí. Este 2024 ha pasado de todo. Desde reivindicaciones hasta juicios, pasando por canciones, villancicos y enfados con mensajes muy importantes. Recopilamos algunos de ellos.

Las campa-NADAS de Eva Soriano y Nacho García

Rata y mapache se tomaron doce trozos de churro para dar la bienvenida al 2025 desde la mismísima Puerta del Sol. Unas campa-NADAS disponibles para quien las necesite en cualquier momento, porque son únicas... Como los atuendos que eligieron Eva y Nacho para el gran momento. Sin palabras.

Eva Soriano defiende a Lalachus por las críticas

Se acabó. Eva Soriano está hasta el moño de que cualquier mujer sea criticada, y más aún cuando tiene que ver con su físico. "Ya está bien, es agotador cumplir una serie de estándares... Que ni siquiera se sabe cuáles son. Es odio puro y duro", dijo Eva en su defensa pública Lalachus.

El villancico del año: el 'EvaMaría'

Eva Soriano transmuta a David Bisbal y transforma su clásico Avemaría en Evamaría. El villancico del año, sin lugar a dudas.

¿Colaboración entre Estopa y Robbie Williams?

Tenía miedo de fallar por su nivel de inglés, pero la entrevista le salió redonda. Tanto que casi consigue una colaboración entre Robbie Williams y Estopa. Los de Cornellà reaccionaron y se mostraron entusiasmados con la idea, pero la incompatibilidad de agendas impide que este sueño se haga realidad. Pese a todo, permanecerá siempre en nuestra memoria.

Momento sanduguero con 'La Evachata'

La cena de empresa en Navidad es uno de los momentos clave en las relaciones laborales, por eso mismo Eva escribió -y cantó- una canción sobre ellas al ritmo de Manuel Turizo.

NO al TOTOCARE

Sabíamos que con el skin care ya se nos estaba empezando a ir de las manos, pero que el cuidado de la piel llegue al extremo de tener que llevar impoluto el toto... Es algo que llevó a Eva al enfado absoluto. Normal.

"¿Por qué nadie piensa en los cajeros y cajeras?"

Menos mal que ya nos hemos olvidado, pero la fiebre de ir a ligar al supermercado y coger una piña como señal de receptividad fue uno de los grandes momentos de 2024. Eva Soriano, como siempre, del lado del trabajador. Los empleados tuvieron que aguantar a muchos mamarrachos y mamarrachas.

Bienvenidos a Cuerpos Herpeciales

Casi le fichamos como colaborador. El herpes de Eva Soriano se convirtió en uno más de la familia de Europa FM.

Eva Soriano, tu rapera de confianza

De verdad, no entendemos por qué quedó cuarta en la clasificación de Tu Cara Me Suena. Se merecía el primer puesto, y si no, ojo a sus dotes para cantar el rap de Yandel en Adrenalina. Doctorado en reggaeton con matrícula CUM Laude.

Eva Soriano se pelea por un cubata en un festival

A Eva no le tose nadie. Y si no que se lo digan a la chica inglesa con la que encaró en un festival porque le tiró el cubata al suelo. Al borde de la pelea física.

Eva Soriano conoce a su gemela perdida

Que Eva Soriano tuviese una doble en Londres ha sido uno de los giros de guion más locos del año. Hasta allí se fue para encontrarse con ella y conocerse .

Eva Soriano localiza a Kate Middelton en su viaje a Londres

Pero ojo que el periplo de Eva Soriano por Londres la llevó a descubrir otro de los misterios del 2024. El planeta tierra pensaba que Kate Middelton había desaparecido, pero en realidad estaba tratándose un cáncer que desveló más tarde.

Eva Soriano, declarada culpable en el juicio del plátano

En Cuerpos especiales también se imparte justicia. Eva Soriano resultó declarada culpable de tirar una cáscara de plátano a Roberto Rahona, community del programa. Lo defendió Laura del Val, que ejerció de fiscal, y Nacho García dio el veredicto.