Melón Diesel desvela que su regreso a los escenarios traerá nueva música: "Primero vamos a acabar la gira"

Melón Diesel ha vuelto 23 años después de alejarse de la música. Y en plena gira de reencuentro con su público el grupo de rock visita Cuerpos especiales para hablar en exclusiva de sus próximos pasos, "hasta que el cuerpo aguante".

En la "santa" mesa de Cuerpos especiales se sienta la banda de rock Melón Diesel, dispuestos a pasarlo en grande tras su vuelta a los escenarios.

Dylan Ferro, Danny Bugeja y Dani Fa dejan el calor de Gibraltar para hablar de su gira Mr Bond en el anti-morning show, y aunque no saben si siguen con la misma energía que hace 20 años, sí tienen "ilusión".

"Estamos anunciando fechas y no paran de venderse", han dicho, fascinados. Y aseguran que les sorprende la acogida después de volver tras 23 años. "Ya vienen los padres con sus hijos. Si nosotros estamos en los 50 nuestros fans también", han detallado. De hecho, les sorprende que haya "muchos chavales".

"La ausencia crea esa necesidad de querer volver a escuchar esto"

Pese a hacer muchos sold out no se arrepienten de no haber vuelto a los escenarios antes: "Hemos vuelto cuando hemos sentido que era el momento de volver". "También la ausencia crea esa necesidad de querer volver a escuchar esto", han reflexionado.

Melón Diesel no ha querido revelar si habrá invitados en sus próximos conciertos. "Colabos hacemos, pero que ellos vengan a disfrutar del show", han insistido.

La señal para volver a la música

Dylan Ferro fue el que empujó para volver, y fue por una señal: "Me fui de vacaciones a Puerto Rico y mi hijo sacó una piedra del fondo del mar que tenía puesto '007'. Pensé en James bond, de ahí La cuesta de Mister Bond y que hacía 25 años que lo sacamos". "Con la broma dijimos de ir al estudio donde lo grabamos para regrabar las canciones y hacer un documental, y al final nos embalamos", ha explicado.

En estos años han estado centrados en sus familias, pero ahora quieren seguir hasta la jubilación. "Cuando estábamos a finales de los 90 pensábamos que esto iba a durar para siempre, y la verdad es que nadan nunca dura para siempre. Pero ahora es coger un poco de carrerilla y hasta que el cuerpo aguante".

Varias exclusivas para Cuerpos especiales

Melón Diesel no se lo han pensado dos veces y ha lanzado una exclusiva en Cuerpos especiales: un nuevo disco muy pronto. "Primero vamos a acabar el ejercicio de esta gira", han matizado. Eso sí, a mitad de año saldrá la versión reeditada de La cuesta de Mister Bond.

Pero, además, también han adelantado que la siguiente colaboración será Por ti con Nina de Juan. "Habrá unas cuantas más antes de la salida del disco y cuando se acabe la gira la intención es sacar música nueva otra vez", han detallado.

Su colaboración con Iván Ferreiro

Melón Diesel ha encarado esta vuelta a la música colaborando con Iván Ferreiro en A contracorriente, y han explicado cómo se produjo esta unión: "Coincidimos en algunos shows cuando sacamos el disco de La cuesta y nos decía que cómo iba a salir a cantar después de lo que habíamos liado". En aquella época el gallego estaba en plena gira con Piratas. "Entre músicos la amistad existe", han explicado.

"Lo que estamos viendo en redes y mensajes es que hay hambre de Melón", han reflexionado sobre el buen recibimiento, tirado por la nostalgia. "Ahora que hemos decidido volver pensamos: '¿Tanta marca dejamos?'". "Nos damos cuenta ahora, pero entonces no lo apreciábamos", han compartido.