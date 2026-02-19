De 'Narcos' a 'Porto Rico': todos los papeles de Bad Bunny en películas y series

Benito Antonio Martínez Ocasio no es solo un gran artista bajo el nombre de Bad Bunny, sino que también explora otras áreas artísticas.

Si bien el puertorriqueño ya se ha consagrado como un icono de la música con tres Premios Grammy que lo abalan y una actuación en el descanso de medio tiempo de la Super Bowl, el intérprete de Callaíta continúa conquistando espacios.

Y uno de ellos es el de la interpretación. Desde 2021 Bad Bunny ha aparecido en distintas producciones audiovisuales, pero ahora sorprende al ser anunciado como el protagonista de Porto Rico, el debut cinematográfico del artista Residente como actor.

Será junto a Javier Barden con el que el puertorriqueño dé un pasito más en el mundo interpretativo cogiendo las riendas de este proyecto. Y lo hace después de varios títulos de ficción destacados en su currículo. Los recopilamos:

Narcos: México (2021)

Bad Bunny en 'Narcos: Mexico' | NETFLIX

El primer vistazo de Bad Bunny en la ficción fue con esta entrega especial de la serie Narcos. En ella, el artista daba vida a Arturo 'Kitty' Páez, un miembro de los Narco Juniors, grupo de jóvenes adinerados y violentos vinculado al cartel de los Arellano Félix de Tijuana.

Fast & Furious (2021)

Ese mismo año Bad Bunny también debutó en la gran pantalla, aunque lo hizo con un cameo breve en la película Fast & Furius. Allí interpretó rápidamente a un piloto en una escena de flashback.

Tren bala (2022)

Bad Bunny en 'Tren Bala' | SONY

En esta comedia de acción protagonizada por Brad Pitt Bad Bunny dio vida a The Wolf, un sicario mexicano y uno de los asesinos que viajan en el tren bala. De hecho, lucha contra el protagonista en varias escenas.

Cassandro (2023)

Bad Bunny y Gael García en 'Cassandro' | Amazon MGM Studios

En esta biografía sobre el luchador Saúl Armendáriz Bad Bunny encarna a Felipe, un asistente vinculado románticamente con el protagonista.

Happy Gilmore 2 (2025)

Primer vistazo a Bad Bunny en 'Happy Gilmore 2', la nueva película de Adam Sandler | NETFLIX

El artista marcó un antes y un después con su papel de Oscar Mejías en Happy Gilmore 2, película protagonizada por Adam Sandler donde el puertorriqueño da vida a in camarero que acaba convirtiéndose en asistente de golf con mucho toque de humor.

Atrapado Robando (2025)

Bad Buny en 'Atrapado Robando' | Columbia Pictures

En esta película Bad Bunny interpreta a Colorado, un villano pandillero puertorriqueño que está metido en el crimen organizado de Nueva York en los años 90.

Porto Rico

El próximo proyecto cinematográfico de Bad Bunny es un western caribeño épico y drama histórico protagonizado por él junto a Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, con más integrantes del elenco por anunciar. Este proyecto fue coescrito por Residente, que debuta en cine. Su historia, inspirada en hechos reales, combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico.