Residente debutará como director de una película en la que actuarán Bad Bunny y Javier Bardem

Residentees uno de los grandes referentes del rap y la música urbana, teniendo temas como su Bzrp Music Session y Bellacoso, pero ha querido dar un paso más allá en su carrera, esta vez como director de cine.

René Pérez Joglar (Residente) debutará como director del largometrajePORTO RICO, un western caribeño épico y drama histórico protagonizado por Benito Martínez Ocasio (Bad Bunny), siendo este su primer papel protagonista en el cine. La película también cuenta con las actuaciones de Javier Bardem, Viggo Mortensen y Edward Norton, con más integrantes del elenco por anunciar.

Este proyecto fue coescrito por el rapero y el guionista ganador del premio Óscar Alexander Dinelaris. Su historia, inspirada en hechos reales, combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico.

Contrario a lo que pueda pensarse, esta no es la primera vez que Residente se introduce en el mundo del cine, pues ha trabajado de actor en las películas In the Summers y Frank & Louis.

Una película tan soñada como necesaria

Sin embargo, ser director era un sueño que tenía por cumplir: "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia".

"Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece", expresó el ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy.

Entre los diferentes productores, Edward Norton es uno de ellos, y ha querido compartir lo importante que es para él este trabajo: "Esta película se inscribe en una tradición de filmes que amamos profundamente, desde The Godfather hasta Gangs of New York, que nos impactan con un drama visceral y personajes y épocas icónicas, pero que también nos obligan a confrontar la historia en la sombra que subyace bajo la narrativa estadounidense del idealismo".

"Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo. Ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando”, declaró sobre esta unión