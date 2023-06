Miki Esparbé y Álex García presentan 'Una vida no tan simple': "Se trata de ver el vaso medio lleno y no medio vacío"

Una vida no tan simple es el título de la última película de Miki Esparbé y Álex García, que llega a los cines este 23 de junio. Un retrato con humor inteligente sobre la crisis de los 40.

Miki Esparbé y Álex García son los protagonistas masculinos de Una vida no tan simple, un retrato inteligente, reflexivo y cómico sobre las disyuntivas que se presentan cuando llegamos a cierta edad y pones en una balanza lo que has conseguido en todo este tiempo.

"Con mi personaje no tienes que empatizar. Yo soy Nico, el mejor amigo de Isaías, que es Miki", dice Álex García antes de alabar el guion, escrito por Félix Viscarret.

Ambos son dos amigos de la misma edad pero con una vida muy diferentes. Uno tiene familia y otro vive la soltería eterna. "La frontera de los 40, por presión social, hay una especie de peaje. Hablamos de expectativas, frustraciones, la relación con el éxito, el fracaso... Claro que hay un cierto chequeo pero igual que los personajes hacen en la película, se trata de ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío", explica Esparbé.

Además, en la ficción interpretan a dos personajes que llevan un tiempo sin trabajar. Algo que Eva Soriano no comprende porque no sabe lo que es descansar. "Trabajar mucho no equivale a felicidad", le dice mirándola a los ojos.

Olaya Caldera y Ana Polvorosa son las actrices que interpretan a sus mujeres. "Las mejores de la película", alaban. La película llega a los cines el próximo 23 de junio, el mismo día de San Juan.