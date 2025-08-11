Iván Ferreiro, Franz Ferdinand, Marlena, Pablo Alborán... Las mejores entrevistas de 'Cuerpos especiales'

¿Qué tienen en común Nil Moliner y Manuel Carrasco? ¡Tienen canciones que parecen escritas para que suenen mientras cabalgas a lomos de un caballo!

Fueron Eva Sorianoy Nacho García quienes nos lo descubrieron durante sus respectivas visitas a Cuerpos especiales, protagonistas de la tercera parte de la entrega las mejores entrevistas de la temporada.

Aunque si hablamos de descubrimientos, tenemos que hablar del que hizo Nawja Nimri cuando visitó el programa con Manu Ríos para promocionar la serie Respira: se enteró en directo de que no está en el grupo de la serie. "Siempre me pasa lo mismo", dijo indignada.

Franz Ferdinand, que se pegó el madrugón para venirnos a hablar de su paso por el Local de Ensayo Europa FM, también descubrió en el programa la versión que Supersubmarina hizo de su éxito Take Me Out en la Plaza del Trigo en el Sonorama Ribera 2010. La banda de Glasgow escuchó el tema con detenimiento y le puso nota. ¡Cover aprobada!

Y hablando de aprobados, el que le dio Alejandro Sanz a Pablo Alborán cuando lo llamó para mostrarle su canción Clickbait. El malagueño confesó a Eva Soriano y Nacho García que tenía miedo a que su canción se pareciese demasiado a No es lo mismo y de ahí la consulta. Por cierto que Pablo Alborán gracias a la la colaboración de Pablo López, que se dejó robar el móvil para que Eva pudiese mandar un audio de WhatsApp al malagueño. ¡Persecución por tierra, mar y aire!

Son algunos de los momentazos que nos han dejado los invitados de este temporada en la que también hemos contado con Iván Ferreiro, Marlena, Luis Tosar y Luisa Mayol, Carlos Baute o Abraham Mateo, que tuvo que cantar en medio de un tifón.

¡Vuelve a escuchar las entrevistas y disfruta de lo mejor de la temporada!

