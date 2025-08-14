Las canciones protesta de Diego Arroyo contra el precio de las entradas, los pisos turísticos y los aliades

Diego Arroyo fichó esta temporada por Cuerpos especiales para ponerle música a los problemas de la sociedad y también a los suyos propios.

El cantante convirtió en canción asuntos como la invasión del polen en primavera, el desorbitado precio que pagó para conseguir entradas para ver a los Gallagher en Manchester o su historia con su casero, que convirtió el piso en el que vivía en alquiler turístico terminando con una bonita relación que mantenían desde hacía años.

También cantó a los que van de aliades pero resultan ser otra cosa, a los amantes del chisme y a los que están todo el día pidiendo casito. ¡Hasta se marcó una discusión musical sobre el horóscopo con Eva Soriano!

Repasa aquí sus éxitos más sonados de la temporada.

A Liam, a Noel y al precio de las entradas

"Y al fin... Puedo comprar mis entradas... En la penúltima grada... Para mirar la pantalla..."

Diego Arroyo se inspiró en la vuelta de Oasis y lo que le costaron las entradas para ver a los Gallagher ("630 euros revendidas... zona de visibilidad escasa o reducida") para quejarse de los desorbitados costes de las giras de estadios de muchos artistas internacionales. Él, sin ir más lejos, ha destinado a este fin el dinero que tenía guardado para los estudios de sus hijos.

A favor del chisme, con Eva Soriano

Para lanzar una canción a favor de los chismes y cotilleos, Diego Arroyo se unió a Eva Soriano y juntos, a ritmo de ranchera, celebraron esta práctica tan extendida. "Qué le voy a hacer yo si el motor de mi vida es el chisme, que me lleven a juicio por ello, rehúso el perdón, si ser buen periodista es perdón, si ser buen narrador es delito, merezco prisión", cantaron a dúo en el estribillo de esta canción.

'Expectativas' para los enfadados con la vida

"Si nada te complace, si todo te ha cansado, si la realidad no es igual lo que has imaginado..." esta canción es para ti. Diego Arroyo se dirigió a esas personas que esperan mucho de la vida y todo les parece poco en la canción Expectativas, que provocó las risas de Eva Soriano y Nacho García con frases como: "Si el universo niega lo que tú le pedías. Tu único enemigo, cariño, son tus expectativas..."

'Juro que soy aliade'

Sin aparentemente señalar a nadie, Diego Arroyo escribió la canción Aliade en octubre para dirigirse a ese chico bueno que le dice a los otros cómo tienen que ser y al que un buen día le pillan haciendo lo que no debía. "Su señoría, yo no sabía lo que hacía, estoy haciendo terapia, con disculparse valía, señor agente, por favor no me dispare... Yo no soy como los malos. Juro que soy aliade", cantó en el que es sin duda uno de sus mayores éxitos de la temporada temporada.

Nadie piensa en los caseros

Tenía un casero con el que fluía todo bien hasta que un buen día decidió convertir su casa en un piso de alquiler turístico. Así surgió esta balada escrita pensando en las personas que ponen un techo a nuestras miserias y nosotros no hacemos nada por ellos. "Mi excasero quiero menos inquilinos | Me ha cambiado por personas exquisitas | Quiere nuevas caras más cosmopolitas | Alemanes que vienen por la paella | Despedidas de soltero moscovitas".

El blues de los alérgicos

Al llegar la primavera, Diego Arroyo empezó a estornudar. Sus ojos le lloraban sin parar y no por "un amor perdido ni una muerte familiar". ¡Era la alergia! El cantante compuso un blues al club de los alérgicos, del que es socio honorífico.: "Tengo ronchas del tamaño de Albacete por tocar un labrador, me sacó conjuntivitis por tan solo acariciarle el lomo, me hice un reel por ir de chulo y lo estoy pagando en mocos".

'Casito' para los egocéntricos

Todos tenemos a un egocéntrico en nuestra vida, una persona que no necesita conocer tus problemas porque ya tiene suficientes con los suyos. Ese protagonista de su vida y de la tuya. "Para mí sois figurantes de la peli de mi mente", dice el cantante convertido en un egocéntrico más. "Las reuniones familiar | Tienen vidas anodinas y yo tanto que contarles | No me hablo con mis hermanos | A veces grito a mis padres |Pero a los desconocidos les derriten mis bondades".

A favor y en contra del horóscopo, con Eva Soriano

Eva Soriano es devota del horóscopo y Diego Arroyo es su extremo opuesto. Lo de la presentadora con la astrología es bien conocido y de ahí la batalla musical que se marcó con el cantante. "No digas soso, di Tauro | No digas borde, di Aries | Puedes ser bipolar | No se va a molestar | Di que eres muy Cáncer", unieron sus voces en el estribillo, y abrieron el debate. ¿En qué equipo estás?