Mushkaa habla de tener de ejemplo a su hermana Bad Gyal: "Desde pequeña he visto lo bueno y lo malo de la profesión"

La artista Mushkaa llega a Cuerpos especiales para hablar de su concierto en La Riviera de Madrid el 19 de noviembre con su álbum NOVA BOSSA , con el que la cantante cambia de lo urbano a la bossa nova. El joven talento de la música en catalán también ha detallado junto a Eva Soriano y Nacho García las dinámicas de crecer en una familia que trabaja en la industria musical y ha compartido su pasión por el fútbol.

Con una 'a' o con dos, la artista catalana Mushkaa aterriza en Cuerpos especiales para inundar el anti-morning show de música en catalán.

Y es que la revolución de la música urbana catalana no para de recopilar éxitos pese a llevar en la industria tan solo desde 2021. "Terminé el bachillerato y me puse a hacer conciertos como una loca", ha compartido con Eva Soriano y Nacho García. Desde entonces no ha parado, pero celebra estar "viva".

Este 2025 ha lanzado su primer álbum con 11 canciones, NOVA BOSSA, en el que cambia de los sonidos urbanos a la bossa nova, un movimiento que "ha sido orgánico": "Tenía muchas ganas de hacer algo así y me junté con buenos productores". "El género me inspiró mucho de pequeña porque yo tocaba la trompeta y me encantaba", ha confesado la artista.

Para crear estas canciones, Mushkha se reunió con músicos brasileños de todo tipo para grabar todo en directo. "Con el catalán y el portugués nos entendíamos perfectamente", ha detallado la artista, quien dejó a un lado el inglés y abrazó las lenguas latinas para comunicarse.

El fútbol, muy presente en el nuevo álbum

Mushkaa es una gran culé, y adora el fútbol en general, por lo que hay referencias al deporte en sus canciones. Jugaba al fútbol hace unos años, y continúa siendo su otra gran pasión.

Ahora la catalana está disfrutando a lo grande de su gira, en la que se siente de lo más protegida por estar en el escenario con grandes músicos. Termina este 19 de noviembre en La Riviera de Madrid, o quizás tan solo esta es su última sala. "Quedan cositas", ha adelantado la artista de cara al final de este año. Eso sí: su sueño sería cantar en "un bar roñoso" de Japón.

Una familia de la industria musical

La vena artística le viene de familia, ya que su hermana es Bad gyal: "Desde pequeña he visto lo bueno y lo malo de la profesión, pero nunca me ha dicho que tenga cuidado. Lo he ido viendo".

Eva Soriano se ha declarado fan suya, pero sobre todo de su hermana, y le ha pedido que le diga que en Cuerpos especiales la esperan con los brazos abiertos. "Ella madruga porque es profesional y va a entrenar, a ver qué puedo hacer", le ha contestado Mushkaa.

Sorprendentemente sus otros hermanos también trabajan en la industria musical, y su madre es su manager. "Al principio me protegía un poco porque yo era menor de edad, pero lo hacía genial", ha explicado sobre trabajar con su madre.

Su familia no para entre un evento y otro, pues "siempre hay algo, tiempo para aburrirse como tal no hay". Y Mushkaa tampoco se ha aburrido en Cuerpos especiales, donde los presentadores han terminado la entrevista con un juego mezclando la música y el fútbol.