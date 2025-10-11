La voz anónima que sorprendió a Viva Suecia en las calles de Madrid: hablamos con Sara Villalba

Viva Suecia acaba de estrenar su quinto álbum de estudio, Hecho en tiempos de paz. Para presentarlo, el grupo organizó un encuentro con sus fans el jueves 9 de octubre en la calle de la Paz de Madrid, aunque debido a la masificación hubo que trasladar el evento al interior del UMusic Hotel Madrid, en el Teatro Albéniz.

Gran parte del público no consiguió entrar y se quedó esperando a la salida por si los miembros de Viva Suecia se animaban a tocar con ellos al terminar el evento. Y así sucedió. Tras cantar cuatro canciones en el teatro, quisieron hacer efectiva la idea germen del evento al tocar Dolor y gloria rodeados de fans en plena calle.

Guitarras en mano, los músicos improvisaron una pequeña actuación. Entre el público, una voz sonó más fuerte que el resto. Era la de Sara Villalba, una fan de Viva Suecia que no consiguió entrar al recinto y que hizo los coros al grupo de manera totalmente espontánea.

"Me quedé sin poder acceder al teatro, quizá era una señal de que tenía que estar fuera para acompañarles con mi voz"

"No fui consciente de lo mucho que se me oía hasta que un montón de gente se acercó a mí al terminar la canción", nos cuenta a Europa FM. "Luego me oí en todos los vídeos. Fue tan improvisado… Ni en mis mejores sueños pensé que algo así pasara…".

Sara Villalba es cantante profesional, musicóloga y maestra de música. "Trabajo desde hace años en un instituto transmitiendo a mis alumnos y alumnas mi pasión, mi vida: la música. Viva Suecia llegó a mi vida hace unos años y, desde entonces, trabajo para que las nuevas generaciones conozcan su música y la de otros grupos, y vean más allá del mainstream y el reguetón", defiende.

Aunque seguro que los integrantes de Viva Suecia escucharon su voz, lo cierto es que no hubo contacto entre ellos. De hecho, para Sara "cantar con ellos es un sueño inalcanzable". "En esta vida las cosas pasan por algo: me quedé sin poder acceder al teatro, quizá era una señal de que tenía que estar fuera para acompañarles con mi voz. Floté al margen y salió esta preciosidad de coro improvisado. No puedo pedir más", zanja.