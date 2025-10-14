Qué significa 'Solo juntos tiene sentido', la nueva frase de la biografía de Instagram de La Oreja de Van Gogh

Curiosidades de 'Rosas' de la Oreja de Van Gogh: de las reproducciones a nivel mundial y basada en una historia real | Sony Music

El grupo formado por Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Gardeha ha actualizado su perfil de redes sociales, borrando el comunicado de la salida de Leire Martínez de la banda y compartiendo una imagen totalmente en blanco. Además, una frase reveladora encabeza su perfil de Instagram.

Este 14 de octubre de 2025 hace exactamente un año que La Oreja de Van Gogh comunicó la salida de Leire Martínez de la banda después de ser la vocalista casi 17 años.

En este tiempo la de Rentería ha construido una carrera en solitario, y tal y como ella misma ha confesado en un showcase con Europa FM pronto tendremos en nuestras manos su primer álbum, mientras que por parte del resto de integrantes del grupo —Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde— ha habido silencio todos estos meses.

Eso sí: los rumores de que La Oreja de Van Gogh iba a volver a hacer una gira con Amaia Montero se han hecho cada vez más fuertes, hasta que el grupo de pop ha dado su primer paso después de un año: ha borrado el comunicado de la salida de Leire de la banda y ha compartido en redes sociales una imagen completamente en blanco, la cual también se han puesto como foto de perfil.

A la fotografía la acompaña la ubicación de San Sebastián, la ciudad donde se creó el grupo y que hace referencia así al origen de la banda. Y por esta línea va el segundo elemento sospechoso que ha cambiado: la biografía del perfil de Instagram del grupo, 'Solo juntos tiene sentido'. Muchos fans de La Oreja de Van Gogh no han tardado en darse cuenta de la presencia de esta cita, que tiene un gran significado.

Una referencia a los cuatro miembros fijos de la banda

Esta frase hace referencia a un momento de lo más importante para los integrantes de La Oreja de Van Gogh cuando allá por el año 2007 Amaia Montero decidió emprender un camino musical en solitario.

Con el tiempo, cuando Leire Martínez formaba parte ya de la formación, el grupo confesó algo por redes sociales de aquel duro momento: "Cuando Amaia nos dijo que quería comenzar su carrera en solitario fue como tirar del freno de mano a 200 km/h. Había sido una década de una intensidad irreconciliable con nuestras vidas de antes pero aquella tarde se frenó en seco. Fue como hacerse adulto de un día para otro. Después de un par de semanas muy complicadas, de mucho miedo y conversaciones entre nosotros, tomamos la decisión de continuar con el grupo sin saber muy bien hacia dónde nos dirigíamos. Lo único que teníamos claro era que queríamos seguir juntos".

"La cuestión es que un viernes de otoño de 2007 decidimos celebrar nuestra decisión y nos fuimos a cenar los cuatro. Ya en el restaurante, Xabi nos sorprendió con cuatro ejemplares del maravilloso libro de David Trueba Cuatro Amigos. Había escrito en la portada de cada uno de ellos una palabra. Al juntarlos completaban la frase 'solo juntos tiene sentido'. Fue muy emocionante. Nos abrazamos y lo celebramos sin piedad. Aquella noche sentimos que juntos éramos invencibles y comprendimos que La Oreja de Van Gogh no era una historia de música, era una historia de amistad", detallaron.

La biografía de La Oreja de Van Gogh en Instagram | REDES SOCIALES

Años más tardes han rescatado esta frase que les dio fuerzas tras una salida importante del grupo, lo que podría apuntar a otro cambio drástico. ¿Será definitivamente la reincorporación de Amaia Montero de nuevo?