Mario Casas y Asier Etxeandia se reencuentran en 'La cena': "No sé si hará gracia o saldrán corriendo"

Las carcajadas han llegado a Cuerpos especiales de la mano de los actores Mario Casas y Asier Etxeandia, quienes presentan su nueva película juntos, La cena , después de 20 años desde la primera vez que trabajaron juntos en Los hombres de Paco .

Mario Casas y Asier Etxeandia cogen el lunes con mucho humor y lo trasladan a Cuerpos especiales. Y es que a los actores los une La cena, su nueva película en forma de "comedia ácida" donde "los personajes están al límite".

Los protagonistas encarnan a dos miembros del ejército franquista mientras tiene lugar una lujosa cena en un hotel, y todo ello en una historia que trascurre en un solo día y con apenas escenas en el exterior.

Se trata de una "película coral" y los actores tienen claro el aura de sus respectivos papeles. "Es tan desagradable mi personaje que no sé si va a hacer gracia o van a salir corriendo", defiende entre risas Asier. Por su parte, Casas cree que "hay algo que atrae" de esos roles en la ficción.

Después de haber trabajado juntos por primera vez hace 20 años en Los hombres de Paco, los actores se vuelven a reunir en un proyecto. Sí, 20 años, lo que ha removido a Eva Soriano y Nacho García.

El ambiente de tensión de la película no ha sido un impedimento para pasarlo en grande en el rodaje. De hecho, para Etxeandia es más duro el verse después en el resultado final, pues según Casas su compañero es un gran fichaje en toda filmación: "Es muy interesante verlo, porque prueba, propone y crea una energía en el set que se come al director".

"Me tomo esto como un juego, y me divierto tanto que eso es lo que me permite sobrevivir ante la tensión", defiende Asier, asegurando que no sabe "jugar solo, solo con compañeros".

Muchas risas durante el rodaje

Mario Casas y Asier Etxeandia también han develado algunos entresijos de La cena. De hecho, cada uno acaba de ver película por primera vez, y Cuerpos especiales ha sido el escenario perfecto para reflexionar sobre ella. "El rodaje es tan intenso que cuando ves el resultado tienes que analizar ese trabajo de meses", ha explicado Casas.

Muy contentos con el proceso y el resultado, los actores catalogan de "locura" este proyecto. Y si lo trasladan a sus vidas cotidianas, mientras que Asier se autoproclama "gran anfitrión" como buen Cáncer, Casas también, pero a lo Géminis: "Me gusta cocinar y tratar muy bien a la gente".

Un nuevo proyecto de Etxeandia con Mastodonte

Al margen de todo lo relativo a La cena, Asier continúa con su música con su grupo Mastodonte, con el que acaba de hacer una versión sinfónica con la Orquesta joven vasca. "Me he montado una feria de las que me gustan", expresa.

Por último, los actores lo han dado todo en la interpretación de la escena del festín en la cena de La bella y la bestia, con mucho "dramatismo".