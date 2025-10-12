Leire Martínez brilla en su showcase con Europa FM y desvela cuándo saldrá su álbum debut

Leire Martínez ha desplegado toda su magia y personalidad en un showcase con Europa FM en el Teatro Payà de Burriana (Castellón), celebrado este sábado 11 de octubre con todas las invitaciones agotadas.

Durante su actuación, la artista ha vuelto a confirmar la buena relación que mantiene con su público al desvelar que su primer álbum en solitario verá la luz en febrero. Así, Leire Martínez ha preferido adelantar la noticia antes de anunciar la fecha exacta de lanzamiento y estando cara a cara con sus fans.

Ante un público entregadísimo, la cantante ha combinado éxitos de La Oreja de Van Gogh y canciones de su futuro álbum debut. Así, temas como El último vals, El primer día del resto de mi vida, La niña que llora en tus fiestas, Muñeca de trapo, Rosas o Inmortal se han entrelazado con sus dos primeros sencillos como solista: Mi nombre y 3 deseos. También ha interpretado Cosas de la vida, un tema todavía inédito.

El momento más especial de la noche ha llegado con Jueves, una de las composiciones más emocionales de su etapa en La Oreja de Van Gogh. Una vez terminada la actuación, el público ha querido ponerse en pie para ovacionar a la artista y a este homenaje a las víctimas de los atentados del 11M en Madrid.

Los próximos conciertos de Leire Martínez

El estreno del primer álbum en solitario de Leire Martínez coincidirá con el inicio de su gira en 2026, ya que ambos acontecimientos tendrán lugar en el mes de febrero. De momento, la artista tiene agendados cuatro conciertos para presentar su trabajo discográfico al público: