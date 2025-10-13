Aitana anuncia las primeras fechas de su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana acaba de anunciar las fechas de su gira mundial Cuarto Azul World Tour. Un panel de conciertos con el que dará el pistoletazo de salida en el festival Lollapalooza de Argentina, a la que le siguen una infinidad de destinos por el territorio nacional y al otro lado del charco en Latinoamérica.

La gira comenzará el 14 de marzo desde Argentina, pero la primera parada a nivel nacional será Roquetas de Mar en Almería el próximo 9 de mayo. A partir de ahí, al municipio almeriense le seguirán Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés, Gran Canaria y Zaragoza. A partir del mes de octubre, la catalana volverá a Argentina para cantar en Buenos Aires y otros cinco destinos en México.

"Nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era" ha firmado la cantante en su post en redes donde daba a conocer el gran anuncio.

Fechas de Cuarto Azul World Tour

14 de marzo - Lollapalooza - Argentina

22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia

9 de mayo - Roquetas de Mar

15 de mayo - Murcia

22 de mayo - Valencia

29 de mayo - Albacete

12 de julio - Cádiz

18 de julio - Úbeda

22 de julio - A Coruña

4 de septiembre - Barcelona

11 de septiembre - Madrid

18 de septiembre - Bilbao

5 de junio - Sevilla

12 y 13 de junio - Mallorca Live

19 de junio - Fuengirola

26 de junio - Avilés

4 de julio - Granca Live Fest

10 de julio - Zaragoza

21 de octubre - Buenos Aires

28 de octubre - Monterrey (México)

30 de octubre - Guadalajara (México)

31 de octubre - Queretaro (México)

4 de noviembre - Puebla (México)

6 de noviembre - Ciudad de México

¿Dónde y cuándo puedo comprar las entradas?

La venta general de entradas será a partir del 23 de octubre a las 12:00, desde su web aitanamusic.es. No obstante, habrá una preventa desde la plataforma Santander Music que comenzará el día 20 de octubre a las 10 horas hasta el 22 de octubre con la exclusiva tarjeta Aitana y a las 12 para el resto de clientes.