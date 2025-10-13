Aitana anuncia las primeras fechas de su gira 'Cuarto Azul World Tour'
Aitana apunta las primeras fechas de su gira mundial con la que pondrá rumbo al festival Lollapalooza como primer destino, a la que le siguen una infinidad de fechas entre España y Latinoamérica.
Aitana acaba de anunciar las fechas de su gira mundial Cuarto Azul World Tour. Un panel de conciertos con el que dará el pistoletazo de salida en el festival Lollapalooza de Argentina, a la que le siguen una infinidad de destinos por el territorio nacional y al otro lado del charco en Latinoamérica.
La gira comenzará el 14 de marzo desde Argentina, pero la primera parada a nivel nacional será Roquetas de Mar en Almería el próximo 9 de mayo. A partir de ahí, al municipio almeriense le seguirán Murcia, Valencia, Albacete, Cádiz, Úbeda, A Coruña, Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Mallorca, Fuengirola, Avilés, Gran Canaria y Zaragoza. A partir del mes de octubre, la catalana volverá a Argentina para cantar en Buenos Aires y otros cinco destinos en México.
"Nos vemos pronto. una nueva gira. una nueva era" ha firmado la cantante en su post en redes donde daba a conocer el gran anuncio.
Fechas de Cuarto Azul World Tour
- 14 de marzo - Lollapalooza - Argentina
- 22 de marzo - Estéreo Picnic - Colombia
- 9 de mayo - Roquetas de Mar
- 15 de mayo - Murcia
- 22 de mayo - Valencia
- 29 de mayo - Albacete
- 12 de julio - Cádiz
- 18 de julio - Úbeda
- 22 de julio - A Coruña
- 4 de septiembre - Barcelona
- 11 de septiembre - Madrid
- 18 de septiembre - Bilbao
- 5 de junio - Sevilla
- 12 y 13 de junio - Mallorca Live
- 19 de junio - Fuengirola
- 26 de junio - Avilés
- 4 de julio - Granca Live Fest
- 10 de julio - Zaragoza
- 21 de octubre - Buenos Aires
- 28 de octubre - Monterrey (México)
- 30 de octubre - Guadalajara (México)
- 31 de octubre - Queretaro (México)
- 4 de noviembre - Puebla (México)
- 6 de noviembre - Ciudad de México
¿Dónde y cuándo puedo comprar las entradas?
La venta general de entradas será a partir del 23 de octubre a las 12:00, desde su web aitanamusic.es. No obstante, habrá una preventa desde la plataforma Santander Music que comenzará el día 20 de octubre a las 10 horas hasta el 22 de octubre con la exclusiva tarjeta Aitana y a las 12 para el resto de clientes.