David Verdaguer presenta 'El director': "En el cine español no hemos hecho muchas películas directamente políticas"

David Verdaguer visita el estudio de Cuerpos especiales para presentar El director , su nueva película que se estrena el 20 de noviembre y que adapta las memorias del periodista David Jiménez . El actor catalán vuelve a meterse en la piel de una persona real, en este caso para hablar de "las presiones que recibe el periodismo del sistema".

David Verdaguer es el protagonista de El director, la nueva película de Dani de la Orden que se estrena el 20 de noviembre en cines. La historia adapta las memorias homónimas de David Jiménez, en las que el periodista relata su experiencia como director de El Mundo.

Para el actor catalán, El director marca la diferencia dentro de las tendencias narrativas actuales: "En el cine español no hemos hecho muchas películas políticas. Me explico mejor: cualquier película es política. Pero, hablando directamente de política, yo no recuerdo ninguna peli española que hable directamente sobre el periodismo —el cuarto poder— y las presiones que recibe del sistema", cuenta Verdaguer a Nacho García y Lalachus en Cuerpos especiales.

"No hay ni un solo medio libre en este país"

El actor, ganador de dos premios Goya, interpreta al propio David Jiménez, "un señor bastante idealista que quiere hacer periodismo libre e independiente y se topa con el sistema; y el sistema no te deja, amiguis", describe. El profesional estuvo presente en el rodaje, pero "nunca se metió en la interpretación": "Solo metía la cabeza para dar credibilidad a la historia", matiza.

Lejos de imitar al personaje, como hizo en Saben aquell (2023) con Eugenio, Verdaguer se centró en "recrear la ansiedad que tenía": "Para los periodistas, es como si tuvieran todos los días una noche de estreno. Me cogía la ansiedad de David Jiménez, que es un tema que sí que domino", dice entre risas.

Trabajar en esta película ha hecho que David Verdaguer se diera cuenta de que "está bien contrastar y mirar diferentes sitios": "A veces nos cuesta leer cosas con las que no estamos de acuerdo. Una frase de la película dice: 'A la gente no le gusta leer noticias malas de los partidos a los que votan'. Buscamos un sitio cómodo, donde nos reafirmen lo que ya pensábamos", opina.

Dupla perfecta con Alberto San Juan

Aunque en El director "no hay buenos y malos", Alberto San Juan interpreta al personaje antagonista: Cardenal, el editor. "Yo represento al periodista que quiere informar libremente y él representa al sistema. '¿Quieres publicar lo que quieras? Esto funciona así. Nos da dinero una gente y tengo que mantener este periódico a flote y pagar unos sueldos'. Entiendes a los dos personajes", reflexiona.

Sobre Alberto San Juan: "Lo ha hecho increíble y me he enamorado de él"

Verdaguer destaca las risas que se echaron durante el rodaje: "Alberto San Juan lo ha hecho increíble y yo me he enamorado de él. Es increíble. En pocos rodajes me había reído tanto como con este. A veces ruedas una comedia y te ríes menos entre secuencias. En cambio, con esta peli densa y seria, nos lo pasamos superbién con Alberto", cuenta.

El clickbait

Entre risas, Verdaguer ha revelado a Nacho García y Lalachus cuál es el titular más loco que han escrito sobre él. "Un medio sacó de contexto una broma. Su titular era: "David Verdaguer: 'Desde que acabé la película, me ducho llorando mientras me sale sangre del ano'". Este es el periodismo que no queremos".

También actúa en 'Ceremonia', una serie sobre los JJOO de Barcelona

David Verdaguer también forma parte del reparto de Ceremonia, una serie de comedia que se estrenará en 2027 y que recrea los preparativos de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

Ese año, el actor tenía nueve años: "Los recuerdos que tengo de los JJOO es que hacía mucho calor y que las aguas eran muy caras. Mi padre no paraba de decir: 'El agua es muy cara'. Subieron los precios", cuenta. Y añade: "La serie está muy bien. Hablan de cómo una gente muy creativa hizo una cosa que no habían hecho nunca y marcaron una época. La ceremonia de los JJOO de Barcelona es una de las mejores que se han hecho".