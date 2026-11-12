Eva Soriano se queja de los que usan la terapia para contar milongas y justificar su actitud de mierda

Eva Soriano se ha enfadado fuerte este jueves en Cuerpos especiales. La presentadora del morning de Europa FM está contenta con que haya gente que cada vez abrace más la salud mental y vaya a terapia pero de ahí a usar la salud mental para justificarse...

"Hemos encontrado a ciertos individuos que han usado la percha de la salud mental para justificar su actitud de mierda", se ha quejado fuerte en la sección Eva le grita a una nube. "De repente, gente que dice que Me doy demasiado a las personas. ¿Tú quién eres? ¿Qué análisis le has dado al psicólogo?"

Para la presentadora hay mucha gente que va vendiendo la moto para que el psicólogo diga Dale, Reina. "Y tú lo que eres, eres el rey de los farsantes", ha dicho dicho la presentadora, para la que lo ideal sería que las consultas del psicólogo fuesen igual como las salas de interrogatorio y que pueda aparecer la persona de la que hablas y rebatirte.

"Yo lo que quiero decir es que lo que tenemos que hacer cuando vamos a terapia es ser honestos", ha añadido. "Tú estas pagando un dinero para que una persona te diga de forma honesta que la vida igual se puede hacer de otra manera no para que te diga lo que hay que hacer", ha añadido para cerrar con una última reflexión: "En lugar de ir a terapia a contar milongas para justificar tu actitud de mierda. Que la terapia te ayude a mjorarte y no a justificarte".