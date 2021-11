Nena Daconte: "Cuando me dijeron que La La Love You querían hacer 'Tenía tanto que darte' pensé '¿pero no era para bailar?"

Tenemos en el estudio de Cuerpos especiales una de las grandes fantasías de la música en nuestro país: Nena Daconte y La La Love You juntos para presentarnos la nueva versión de Tenía tanto que darte que han hecho juntos.

"Yo estaba bailando la canción deen el confinamiento y al cabo del tiempo me escribedey me dice 'oye, que los dequieren hacer una colaboración contigo y les apetece mucho hacer ele' y yo '¿pero no era para bailar?' ¡Yo quería bailar con ellos!", explicaentre risas sobre el origen de esta colaboración.

Pero si hay algo que tenían claro los chicos de La La Love You al hacer esta nueva versión, era que no pretendían mejorar la original. "No hemos querido mejorarlo. Hemos querido darle nuestro toque personal, hemos metido sintetizadores... un sonido muy nuestro, yo creo, pero mejorarla no era nuestro objetivo desde el principio porque es que creemos que esto no se podía mejorar, honestamente", confiesa Celia.

Y con la nostalgia a flor de piel después de volver a escuchar este temazo que tantos recuerdos nos traen a todos, Iggy ha querido saber del futuro de Nena Daconte. ¿Va a volver? "Yo después de Tenía tanto que darte, he sido incapaz de volver a componer", explica Mai entre risas. Bromas a parte, la cantante nos confiesa que está trabajando en nuevas canciones que verán la luz en 2022.

Sobre el parón que hizo en la música durante todos estos años, Mai explica que prefiere focalizarse solo en una cosa en su vida y el motivo de su ausencia en la música es porque se centró en ser madre. Mai tiene dos hijos, de 7 y 9 años y ya puede volver a centrarse en la música.

Mai Meneses fue la primera expulsada de la segunda edición de Operación Triunfo, a lo que Eva ha querido saber qué recuerdo tiene del programa casi dos décadas después: "Yo estuve como una semana solo dentro del concurso y todavía se acuerdan. Es increíble", responde entre risas. "Yo siempre que hablo de Operación Triunfo es todo bueno, porque no tenía contactos en el mundo de la música y no sabía a qué puerta llamar y el programa me ayudó para conocer a mucha gente y para ver cómo es la industria por dentro. Entonces tengo bonitos recuerdos".

Por último, ¡llega juguecito! Equipo Nena Daconte & La La Love You VS Cuerpos especiales. ¿Quién adivinará antes las canciones tocadas a piano?